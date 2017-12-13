В 2018 году россияне смогут переписываться на сайте госуслуг

https://360tv.ru/news/tekst/gosuslugi-deshevle-83172/

Онлайн-сервис обмена сообщениями с госведомствами и гражданами появится на портале госуслуг в 2018 году.

Как рассказал "Известиям" замглавы Минкомсвязи Алексей Козырев, для этого на сайте появится кнопка "Написать сообщение". По его словам, сообщение можно будет отправить зная ИНН, СНИЛС, адрес электронной почты на госуслугах, или использовать другой идентификатор. Такая переписка будет считаться юридически значимой, в случае необходимости сообщения можно будет представить в суде.

Электронные уведомления о получении писем будут поступать в личный кабинет адресата. Для этого гражданину необходимо дать свое согласие в личном кабинете на сайте zakaznoe.pochta.ru или на портале госуслуг. Если кто-то не согласится с предоставлением писем в электронном виде, то ведомства, как и прежде, будут отправлять бумажные письма с уведомлением о доставке.