Тоболяки выберут, какой общественный проект будет реализован в городе

проект "Тобольские богатыри". фото tobolsk.formula-hd.ru

Два дня осталось до окончания голосования за социально значимые проекты в Тобольске. Голосование будет закрыто в 23 часа 59 минут 14 декабря 2017 года.

На сайте программы "Формула хороших дел" в разделе "Проекты" можно ознакомиться с заявками и отдать голос понравившемуся проекту. Для участия в голосовании необходимо авторизоваться через одну из социальных сетей или электронную почту. Победителями конкурса будут признаны проекты, набравшие максимальное количество голосов, сообщает Тобольской промышленной площадки.

Как отметила эксперт по связям с государственным органами Тобольской промышленной площадки Елена Бельская, более трех тысяч тоболяков уже сделали выбор. "Очень рассчитываем, что все, кому небезразлично будущее города, найдут возможность проголосовать и тем самым внести вклад в развитие Тобольска!", - сказала она.

Напоминаем, в 2017 году на конкурс социально значимых проектов подано 115 заявок от организаций и инициативных групп граждан Тобольска. По итогам работы конкурсной комиссии на голосование вынесено 40 проектов общегородского значения. Один из них - проект по созданию зеленой комфортной зоны отдыха для жителей п. Сумкино "Зеленый остров" - уже стал победителем по решению Общественного совета Тобольской промышленной площадки.