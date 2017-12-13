Прокуратура запретила продавать машины за биткоины

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Директору одного из красноярских автосалонов вынесли предостережение за объявление о продаже автомобиля Bentley Flying Spur за 55 биткоинов.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Красноярского края, что объявление о продаже Bentley Flying Spur было размещено на интернет-ресурсе для повышения спроса покупателей. При этом факт реализации авто за биткоины не установлен. По требованию прокуратуры информация о продаже автомобиля путем расчета криптовалютой удалена.

Согласно ст. 140, 317 Гражданского кодекса РФ денежные обязательства должны быть выражены в законном платежном средстве, которым на территории России является рубль. Возможность совершения сделок в иностранной валюте предоставлена, но в предусмотренных законом случаях. При этом выпуск и обращение криптовалют децентрализован, отсутствует возможность его регулирования, ее оборот не требует ведения отчетности. Анонимность платежей позволяет использовать криптовалюты в теневой экономике, отмывать доходы.