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В Тюмени выбрали лучшие экологические и социальные проекты

15:54 13 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
В Тюмени выбрали лучшие экологические и социальные проекты. Фото ТРО партии "Единая Россия"

Привлечь внимание широкой общественности к социально значимым и актуальным темам, показать, как много интересных и важных малых дел реализует "Единая Россия" - главная задача конкурса Тюменского регионального отделения "Единой России".

Об этом заявил секретарь Тюменского регионального отделения партии "Единая Россия" Андрей Артюхов, комментируя итоги конкурса.

По его словам, первоначально в конкурсе принимали участие только первичные отделения партии, но с 2015 года к ним присоединились общественные организации и просто жители области. Количество реализованных за три года проектов – хороших, важных, нужных – составило более двух тысяч. В 2017 году конкурс был посвящен экологии, было представлено 622 проекта, в которых было задействовано более тысячи человек.

Как отметила руководитель исполкома Тюменского регионального отделения партии Ольга Швецова, в номинации "Экология родного края" было представлено 259 проектов, направленных на озеленение и благоустройство территорий. Конкурсной комиссии было непросто выбрать лучшие из них, поэтому было определено по два проекта-победителя на каждое призовое место. 

Первое место разделили проекты из города Тобольска и Вагайского района, второе место – города Ишим и Тобольск. Первое место разделили проекты из города Тобольска и Вагайского района, второе место – города Ишим и Тобольск. Тобольская комплексная научная станция Уральского отделения Российской академии наук представила на конкурс уникальный проект "Экологическая тропа в соседстве с промышленным гигантом". В полутора километрах от площадки строительства комплекса "ЗапСибНефтехим" были проложены маршруты экотропы площадью в 150 гектар, которые активно используются в научно-исследовательских и образовательных целях. На экскурсиях по этим маршрутам жители области знакомятся с природным разнообразием родного края.

Еще одним ярким проектом в этой номинации стала инициатива жителей деревни Шулындино Голышмановского сельского поселения. Своими силами они очистили от мусора и обустроили пустырь в центре деревни, превратив его в детскую игровую площадку. Общее дело объединило и сплотило жителей Шулындино. Этот проект разделил третье место с проектом из Упоровского района.

Традиционной для конкурса социальных проектов стала номинация "Добрые дела два века живут", в рамках которой реализуются проекты по помощи в бытовых вопросах тем, кто в этом особенно нуждается, – многодетным и малообеспеченным семьям, одиноким пенсионерам, ветеранам. 

На первое место в этой номинации вышли проекты из города Тюмени и Армизонского местного отделения. Второе место разделили между собой Упорово и Тюмень. Первичное отделение партии № 37 села Суерка организовало строительство нового палисадника для 83-летней Натальи Трифоновны. Всю свою жизнь она отдала работе санитаркой в родильном отделении Суерской больницы, а сейчас благодарные односельчане в ответ заботятся о пожилой одинокой женщине. Третье место в этой номинации заняли инициатива тобольской первички № 5, члены которой помогли бездомному мужчине восстановить документы и пройти адаптацию, и ялуторовский отряд социального шефства "Внук", сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия"

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Теги: Ольга Шевцова , конкурс , Андрей Артюхов , Единая Россия , Год экологии

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