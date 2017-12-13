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Промышленная политика России обрела системность

14:16 13 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати

Региональная промышленная политика, как и промышленная политика России в целом, обрела системность. Об этом заявил помощник президента РФ Игорь Левитин, открывая второе заседания рабочей группы Государственного Совета России по вопросу "О развитии промышленного потенциала субъектов РФ".

"Наша задача - рассмотреть весь спектр вопросов, связанных с формированием новых подходов к развитию промышленной политики регионов. Будут затронуты вопросы производительности труда, технологического перевооружения, восстановления межрегиональной кооперации. За последнее время были выработаны новые механизмы работы с внешними инвесторами, построена инфраструктура, активно ведется работа по снижению административных барьеров", - отметил помощник президента РФ.

В то же время, по словам Игоря Левитина, положение российской промышленности на внутреннем и мировых рынках и региональное промышленное развитие осложняются новыми вызовами, которые требуют определения новых ориентиров.

"В 2000 году темпы роста промышленного производства находились на уровне 7-8 процентов, рост обрабатывающей промышленности составлял около 10 процентов. Начиная с 2012 года, эти показатели не превышают 5 процентов. Потенциал обеспечения экономического роста за счет добычи полезных ископаемых в настоящее время практически исчерпан. Дальнейшее развитие промышленности будет ограничено ресурсным и финансовыми факторами. Ключевым показателем должно быть обеспечение роста объемов промышленного производства на уровне 5-7 процентов", - сказал он.

Игорь Левитин подчеркнул, что при весьма умеренной емкости большинства товарных рынков внутри страны устойчивый и интенсивный промышленный рост возможен только при активной экспортной экспансии.

"Развитие региональной промышленной политики предполагает скоординированные усилия всех ветвей и уровней власти. Очень важно наладить взаимодействие регионов по горизонтали. Нужна кооперация производств на макротерриториях и гармонизация планов каждого региона. Необходимо совместно с бизнес-сообществом сформировать набор решений с учетом новых технологических трендов, нацеленных на повышение конкурентоспособности продукции и производительности труда", - заявил помощник президента РФ.

Напомним, по поручению президента России Владимира Путина рабочую группу Государственного Совета РФ по вопросу "О развитии региональной промышленной политики" возглавляет губернатор Тюменской области Владимир Якушев. Игорь Левитин поблагодарил главу региона за плодотворную работу и напомнил, что подготовленный рабочей группой доклад Госсовет рассмотрит в 2018 году. Ранее тема региональной промышленной политики на столь высоком уровне не обсуждалась.

На ближайшем заседании Государственного Совета, которое состоится в конце декабря, планируется рассмотреть инвестиционный потенциал регионов, сообщил помощник президента РФ.

Евгений Бабенко

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Теги: Госсовет РФ , промышленность , Владимир Путин , Владимир Якушев , Игорь Левитин

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