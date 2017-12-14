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Школьники Заводоуковска познакомились с возможностями Президентской библиотеки

12:05 14 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото: пресс-служба Президентской библиотеки

Победители Всероссийского конкурса видеороликов среди учащихся и студентов "Права человека глазами молодежи", ученики Заводоуковской средней общеобразовательной школы № 2 побывали на экскурсии по одной из главных достопримечательностей Санкт-Петербурга, историческому зданию Святейшего Синода, в котором в наши дни располагается Президентская библиотека.

Памятник архитектуры второй четверти XIX века сегодня представляет собой крупнейший многофункциональный информационный, научно-образовательный и культурно-просветительский центр. На площадках Президентской библиотеки ежегодно проходит более 150 мероприятий самого разного формата.

Юные гости библиотеки посетили электронный читальный зал, который обеспечивает доступ к цифровым копиям уникальных материалов, отражающих многовековую историю российской государственности, теорию и практику права, а также историю русского языка как государственного языка России. Подробно познакомиться с ними школьники смогут в Заводоуковской средней общеобразовательной школе № 2, на базе которой открыт центр доступа к фонду библиотеки, насчитывающему около 600 тыс. единиц хранения, сообщает пресс-служба Президентской библиотеки.

Кроме того, старшеклассники побывали в конференц-зале и мультимедийном зале-трансформере. Большое впечатление на них произвели и выставочные залы Президентской библиотеки. В одном из них экскурсанты ознакомились с экспозицией, посвященной Году экологии. В другом, благодаря современному мультимедийному оборудованию, смогли виртуально пролистать страницы единственной копии инаугурационного экземпляра Конституции, подаренного пПрезидентом России в день открытия библиотеки 27 мая 2009 года.

В конце своего визита школьники из Заводоуковска побывали на мультимедийном уроке, посвященном Году экологии в России и Году особо охраняемых природных территорий. В рамках занятия ребята узнали много нового о природных заповедниках нашей страны, о Красной книге, а также о современных проблемах в сфере сохранения окружающей среды.

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Теги: Заводоуковск , Президентская библиотека

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