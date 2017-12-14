Тюменский водитель Почты России проедет по трассе "Формулы 1"

Фото пресс-службы УФПС России

Водитель Почты России из Тюменской области примет участие в финале Всероссийского конкурса "Лучший водитель 2017 года".

Впервые мероприятие пройдет в Сочи на трассе "Сочи Автодром", где проходят гонки "Формулы 1" и другие крупные автомобильные соревнования.

В конкурсных состязаниях примут участие 10 лучших из 17 тыс. водителей, которые работают на Почте России. Финалисты уже стали победителями филиальных и макрорегиональных этапов конкурса.

Водители из Курской, Московской, Омской, Тверской, Тюменской областей, республик Коми, Татарстан, Саха (Якутия), Удмуртии и Ставропольского края будут соревноваться в мастерстве вождения автомобиля и ориентировании на местности с учетом почтовой специфики, покажут уровень знания правил дорожного движения, строения автотранспортного средства, а также основ первой медицинской помощи.

Всех участников ждут ценные подарки от партнеров и главный приз – автомобиль.

Конкурс откроется парадом почтовой техники с участием таких автомобилей как Fiat, Hino, Iveco, Komatsu, Lada, Mitsubishi, Renault, Volvo, ГАЗ, ЗИЛ, ИЖ, КамАЗ и ЛАЗ, сообщает пресс-служба УФПС России по Тюменской области.