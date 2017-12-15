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Тюменцев научат ловить вдохновение

08:05 15 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото: молодежный театральный центр «Космос»

Творческая встреча "Поймать вдохновение" с экспертом Анной Фельдман пройдет в Молодежном театральном центре "Космос" 19 декабря, начало в 19 часов.

Она расскажет о трех подходах к поиску идей, объяснит, как вдохновение может быть катализатором творческого процесса на работе и в жизни. Встреча пройдет в рамках двухдневной серии семинаров о проектной деятельности для резидентов "Космоса".

Анна Фельдман – программный директор арт-резиденции Константина Хабенского "АРТХАБ", международный эксперт по неформальному образованию, тренер по личной эффективности и креативности, автор и руководитель программ подготовки персонала и волонтеров для крупномасштабных мероприятий.

Приезд Анны Фельдман положит начало сотрудничеству арт-резиденции "АРТХАБ" Константин Хабенского и Молодежного театрального центра "Космос".

Вход свободный, но необходимо зарегистрироваться. Количество мест ограничено, сообщает пресс-служба молодежного театрального центра "Космос". 

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Теги: мастер-класс , космос , Константин Хабенский

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