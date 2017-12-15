Тюменцев научат ловить вдохновение
Фото: молодежный театральный центр «Космос»
Творческая встреча "Поймать вдохновение" с экспертом Анной Фельдман пройдет в Молодежном театральном центре "Космос" 19 декабря, начало в 19 часов.
Она расскажет о трех подходах к поиску идей, объяснит, как вдохновение может быть катализатором творческого процесса на работе и в жизни. Встреча пройдет в рамках двухдневной серии семинаров о проектной деятельности для резидентов "Космоса".
Анна Фельдман – программный директор арт-резиденции Константина Хабенского "АРТХАБ", международный эксперт по неформальному образованию, тренер по личной эффективности и креативности, автор и руководитель программ подготовки персонала и волонтеров для крупномасштабных мероприятий.
Приезд Анны Фельдман положит начало сотрудничеству арт-резиденции "АРТХАБ" Константин Хабенского и Молодежного театрального центра "Космос".
Вход свободный, но необходимо зарегистрироваться. Количество мест ограничено, сообщает пресс-служба молодежного театрального центра "Космос".
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