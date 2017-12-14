Школьники Тюменской области создадут 3D-модели на олимпиаде

Региональный этап всероссийской олимпиады по 3D-технологиям впервые пройдет на базе областной физико-математической школы (Тюмень, ул. 30 лет Победы, 102) 15-16 декабря.

Как сообщает департамент образования и науки Тюменской области, в олимпиаде участвуют школьники в возрасте от 10 до 13 лет и от 14 до 16 лет. Участникам нужно будет выполнить 3D-модель детали или изделия по техническому описанию. Например: создать подставку для ручек с точными данными по размерам и форме. Моделирование выполняется в любой программе твердотельного моделирования или САПР-системе, знакомой участникам (3D-zavr, 123DDesign, FreeCAD, Autodesk Inventor, Autodesk Fusion, PTC Creo, Компас 3D и т. п.). На выполнение задания дается 3 астрономических часа.

Победители регионального этапа олимпиады определяются 16 декабря.