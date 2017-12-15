На "Тортофесте" тюменцам предложат выбрать самый вкусный десерт

Фестиваль "Тортофест"/www.kartinki24.ru/kartinki/torty/3603-tort-v-shokoladnoy-glazuri-s-klubnikoy.html

Первый городской фестиваль кондитерского мастерства "Тортофест" пройдет в ТЦ "Магеллан" (ул. 50 лет Октября, 14) 16 декабря.

По словам организаторов, торжественное открытие фестиваля и начало конкурса кондитеров начнется в 15 часов. В это же время и на протяжении двух часов гостей ожидают творческие номера и розыгрыш подарков. Дегустация тортов начнется в 16 часов 30 минут. Посетители фестиваля смогут отдать свои голоса за понравившийся десерт. Оглашение результатов запланировано на 17 часов. Жюри назовет победителя "Тортофеста", а организаторы объявят имя народного избранника, набравшего наибольшее количество голосов на мероприятии и лайков ВКонтакте.

Как отметили организаторы фестиваля, оценивать конкурсантов будут золотой призёр Международного кремлевского кулинарного кубка, эксперт открытого чемпионата WorldSkills Russia, шеф-кондитер кондитерской мастерской "МаксиМ" Наталья Аминова и руководитель кулинарной школы "Максим.Класс", региональный шеф-повар компании Metro Cash and Carry, финалист Международного конкурса Chef a la Russe и участник HOST 2015-2017 Milan Ксения Шабалина.

Вкусная ярмарка продлится до 22 часов. "Тортофест" пройдет в рамках фестиваля "Мастерская настроения", который стартует 15 декабря и продлится до 7 января. Напомним, площадками фестиваля станут более 10 торговых центров и прилегающие к ним территории. Внутри ТРЦ будут выделены места для организации выставки-продажи изделий местных мастеров народного творчества. Вдоль входных групп торговых центров установят стилизованные конструкции, внутри которых можно будет выбрать самую чудесную елку для встречи 2018 года.