up

14.12.2017 четверг

EUR 69.4653

USD 59.1446

В Тюмени -16..-18 С 5 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Общество

Звоню в Viber, пишу в Whats App: где общаются горожане

17:03 14 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
МегаФон

В 150 чатах в среднем общается пользователь мессенджеров за месяц. С начала года их число в Whats App, Viber и Telegram выросло в два раза, превысив отметку в 200 млн диалогов. Такие данные получили аналитики "МегаФона", изучив активность людей в Интернете.

Уральцы отличаются оригинальностью. По аудитории в стране лидируют Whats App и Вконтакте, а в смартфонах абонентов "МегаФона" самый популярный мессенджер – Viber, а любимая соцсеть – Facebook. Они установлены у каждого второго пользователя приложений в регионе.

Telegram и Instagram растут быстрее других. Первый увеличил аудиторию в 1,5 раза, а второй стал масштабнее на треть.

Всего за год трафик на мессенджеры и соцсети в сети "МегаФона" вырос вдвое. Люди стали не только активнее чатиться, но и проводить в два раза больше времени за голосовым общением. Например, в Viber количество минут уже приближается к 300 млн в месяц. Причина в том числе в появлении тарифов "Включайся!" с безлимитным доступом к мессенджерам и социальным сетям. К такой нагрузке оператор прокачал сеть.

"Людям должно быть комфортно в Интернете, поэтому мы постоянно работаем над его качеством и покрытием. За год мы в 1,5 раза расширили масштаб 4G, увеличили емкость сети, чтобы как можно больше людей могли одновременно находиться в глобальной паутине и получать стабильную работу услуг на хорошей скорости", – отметил технический директор "МегаФона" на Урале Антон Щербаков.

ВИДЕО: https://youtu.be/73b8XTxrA-A

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: МегаФон

Последние новости

17:14 В Тюмени появились три экологических арт-объекта Фото
17:03 Звоню в Viber, пишу в Whats App: где общаются горожане
16:52 Пассажиров рейсового автобуса спасали в Уватском районе
16:41 Тюменский водитель Почты России проедет по трассе "Формулы 1"
16:30 Концессионное соглашение о развитии систем водоснабжения и водоотведения в Тюмени будет заключено до конца года
16:19 Тюмень признана победителем конкурса городов России "Семья и город - растем вместе"
16:08 Владелец тюменского ресторана отличился на конкурсе "Молодой предприниматель России"
15:57 В Самаре поставили спектакль на музыку тюменского композитора Фото
15:46 Владимир Путин рассказал, какой бы он хотел видеть Россию
15:35 Депутаты Тюменской областной думы подвели итоги законотворческого года
Все новости

Архив новостей

Декабрь, 2017
﻿

Губернатор

Доступ к финансированию - главная проблема российской промышленности, считает Владимир Якушев

Владимир Якушев: развитие промышленности - ключ к благосостоянию регионов России

Промышленная политика России обрела системность

Политика

Концессионное соглашение о развитии систем водоснабжения и водоотведения в Тюмени будет заключено до конца года

Владимир Путин рассказал, какой бы он хотел видеть Россию

Депутаты Тюменской областной думы подвели итоги законотворческого года

Экономика

Владелец тюменского ресторана отличился на конкурсе "Молодой предприниматель России"

Ялуторовские школьники заработали миллион в деловой игре

Хозяйства и предприятия, пострадавшие от вспышки АЧС, получат компенсацию

Общество

В Тюмени появились три экологических арт-объекта

Звоню в Viber, пишу в Whats App: где общаются горожане

Тюменский водитель Почты России проедет по трассе "Формулы 1"

Спорт

Ишимский "Локомотив" продолжит движение

Тюменские дзюдоисты примут участие в турнире памяти Григория Веричева

Первенство "Рождественские снежинки" соберет тюменских гимнасток

Происшествия

Пассажиров рейсового автобуса спасали в Уватском районе

Следователи выясняют, почему из тюменского автобуса выпал пассажир

В Абатском районе продолжаются поиски утонувшего мальчика
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+