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Жителей Комарово приглашают на открытие новогодней елки

14:18 14 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
orenburg.ru

Праздничная программа "Приключения у новогодней елки" начнется 22 декабря в 18 часов на уличной площади деревни Комарово Тюменского района.

У новогодней елки мальчишек и девчонок встретят веселые скоморохи, которые обещают зрителям незабываемый праздник, а также Пират, который попытается испортить праздник. Но появление самого доброго волшебника Деда Мороза, конечно же, все изменит.

Всех желающих приглашают на праздник, чтобы поучаствовать в веселых играх и поиграть с Дедом Морозом и Снегурочкой. Организатором мероприятия является Центр культуры и творчества "Тюмень".

Муниципальное автономное учреждение культуры города Тюмени "Центр культуры и творчества "Тюмень" создано 24 июля 2006 года. В структуре ЦКиТ "Тюмень" объединились три муниципальных учреждения культуры: Дом культуры и творчества "Торфяник", Дом культуры "Орфей" и Дом культуры "Водник". Директор учреждения - Сергей Трифонов.

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Теги: Тюменский район , Новый год , елка , культура

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