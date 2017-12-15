Небылицы о Тюмени расскажут в "Ангажементе"

Спектакль «Это Тюмень, детка!» представят в "Ангажементе". Фото молодежного театра им. В.С. Загоруйко

"Это Тюмень, детка!" - премьерный спектакль с современным названием, созданный по материалам книги "Тюмень с улыбкой: веселые истории о Тюмени, тюменцах и сибиряках", презентуют в молодежном театре "Ангажемент" 16 декабря в 18 часов.

Заслуженные артисты России Леонид Окунев, Алексей Шлямин и артист Андрей Захаренко сыграют трех вечно живущих в Тюмени бабушек.

Неизвестно, сколько сотен лет хранят они в памяти историю своего полуразвалившегося дома, его жильцов, гостей, проезжих. Какими бы нелепыми ни были их байки, они хранят неизбывную любовь к Тюмени, ее жителям. Любовь искреннюю и насмешливую, без ложного пафоса и сантиментов.

Над драматургией постановки работал Валерий Шергин. Режиссировал спектакль о тюменцах екатеринбуржец Александр Вахов.

Соб. Инф.