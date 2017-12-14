Депутаты Тюменской областной думы подвели итоги законотворческого года

Депутаты Тюменской областной думы подвели итоги законотворческого года. Фото Тюменской облдумы

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев высоко оценил совместную работу с областной думой.

"Мы работаем весьма эффективно, - отметил он, комментируя итоги законотворческого года. - Есть понимание по всем законодательным инициативам. Мы даем финансово-экономическую оценку этим инициативам. Смотрим, как они будут отражаться на бюджете. Делаем заключение. Это совместная эффективная работа".

По словам председателя Тюменской областной думы Сергея Корепанова, в уходящем году депутаты провели 10 заседаний областной думы, приняли 118 законов.

"Кроме того, - отметил он, - мы семь раз выходили с законодательной инициативой в Государственную думу РФ, рассмотрели 57 вопросов в порядке контроля выполнения программ и постановлений со стороны правительства области. Это тоже очень важно. Заслушали информацию руководителя УВД, начальника пенсионного фонда, и фонда обязательного медицинского страхования. Наши депутаты приняли более семи тысяч человек, обратившихся в думу со своими проблемами".

В целом план законопроектных работ депутаты облдумы выполнили успешно. И это, по оценке председателя думы, не могло не сказаться на итогах социально-экономического развития области.

"Если посмотреть итоги девяти месяцев, то практически все экономические показатели, за исключением добычи нефти, у нас выросли, - заявил он. - Нефти добыли меньше, потому что был договор с ОПЕК, и Российская Федерация не увеличивала, а даже сокращала объемы добычи. Еще недавно мы говорили, что у нас уменьшается реальная заработная плата, а сейчас она в среднем выросла до 40,5 тысяч рублей. И реальная заработная плата тоже увеличилась примерно на 1,9%. Снижение доходов, реальной заработной платы не могло не сказаться на уровне товарооборота и платных услуг. В этом году за девять месяцев и объем платных услуг, и объем товарооборота увеличился. Это говорит о положительных тенденциях в развитии нашей социально-экономической ситуации".

Год 2018, по оценке Сергея Корепанова, не обещает быть простым и в политическом, и в экономическом, и в социальном плане. Но тот задел, который сделан в регионе совместными усилиями законодательной и исполнительной власти, позволит успешно справиться с его задачами и вызовами.