Тюменская "Академия творчества" открывает третий сезон

фото www.di-nv.ru/collective/31

Открытие III сезона проекта "Академия творчества" под названием "Несколько встреч с детским симфоническим…" начнется в концертном зале Тюменского колледжа искусств (ул. Республики, 152) 15 декабря в 17 часов.

Как сообщает пресс-служба департамента культуры администрации города, зрителям представят детский симфонический оркестр детской школы искусств "Этюд" и инструменты: трубу, тромбон, валторну, саксофон, скрипку, виолончель и другие. В оркестре 65 человек: дети от 7 лет, их наставники – преподаватели, а также выпускники школы, которые участя в Тюменском институте культуры. Руководитель оркестра – Александр Молоков. Дебют оркестра состоялся в марте в рамках проекта "Академия творчества" на сцене Тюменского колледжа искусств и во Дворце культуры "Нефтяник".

Детский симфонический оркестр детской школы искусств "Этюд" является лауреатом I степени областного конкурса "Дебют", лауреатом I степени Международного фестиваля конкурса "Адмиралтейская звезда".