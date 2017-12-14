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Тюменские депутаты считают, что подземные погреба портят облик города

18:16 14 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Торчащие из-под земли металлические трубы подземных погребов не украшают облик "лучшего города Земли". Такое мнение высказали депутаты Тюменской городской думы на заседании постоянной комиссии по градостроительству и земельным отношениям.

Если самовольные металлические гаражи планомерно сносят, то подземные контейнеры исчезают с тюменских улиц не так быстро, считают народные избранники. 

О работе городской администрации по демонтажу незаконных объектов рассказала руководитель управы Калининского административного округа Марина Артемьева. В 2016 году в Тюмени выявили около 2,5 тыс. самовольных объектов, 1 тыс. 649 из них уже демонтировали. "В большинстве случаев снос осуществлялся в добровольном порядке самими владельцами. 73 объекта демонтированы по решению суда. Оставшиеся уберут с городских улиц в соответствии с плановыми мероприятиями", - отметила она. 

Депутат Андрей Потапов поинтересовался, как обстоят дела с демонтажем незаконно установленных погребов. "Многие из этих сооружений, где люди хранили соленья, уже давно не используются – тоже достаточно серьезная проблема. Например, на Мысу и вдоль Тобольского тракта. Теперь там, где их когда-то поставили, уже выросли полноценные лесополосы. Ведется ли по этим погребам отдельная статистика?", - спросил он.

Марина Артемьева пояснила, что погреба сносят в первую очередь в тех местах, где проводят благоустройство территории. "Проводятся мероприятия по выявлению погребов и металлических гаражей на придомовых территориях, уже сформированных земельных участках", - рассказала руководитель управы.

"Мы понимаем, что сегодня эти торчащие из земли трубы в парках и скверах города не украшают, - отметил Андрей Потапов. - В следующем году этому вопросу будет уделено более пристальное внимание. Я надеюсь, что без ущерба для горожан эти конструкции окончательно уйдут с тюменских улиц".

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Фото ИА "Тюменская линия"
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Николай Ступников

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Теги: гордума , Андрей Потапов

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