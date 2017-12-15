Фильм "Нелюбовь" Андрея Звягинцева претендует на "Оскара"

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Фильм "Нелюбовь" российского режиссера Андрея Звягинцева вошел в шорт-лист премии "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке", сообщили организаторы премии.

Как сообщает РИА Новости, также в списке значатся фильмы "Фантастическая женщина" режиссера Себастьян Лелио, Чили, "На пределе" Фатих Акин, Германия, "О теле и душе" Ильдико Эньеди, Венгрия, "Фокстрот" Самуэль Маоз, Израиль, "Оскорбление" Зиад Дуэри, Ливан, "Фелисите" Ален Гомис, Сенегал, "Рана" Джон Тренгов, ЮАР и "Квадрат" Рубен Эстлунд, Швеция.

Шорт-лист состоит из девяти картин, из которых выберут пять номинантов на премию. Вручение наград состоится 4 марта 2018 года.

Ранее фильм Звягинцева был номинирован на премию "Золотой глобус". Вручение этой награды традиционно открывает сезон кинопремий в США и во многом очерчивает круг будущих претендентов на премию киноакадемии США "Оскар".

Мировая премьера фильма "Нелюбовь" состоялась в основной конкурсной программе юбилейного 70 Каннского международного кинофестиваля, где картина была удостоена приза жюри.