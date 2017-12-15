Тюменцы приготовят подарки для воспитанников детских домов

Тюменцы приготовят подарки для воспитанников детских домов. Фото: Тюменская линия

Сбор новогодних подарков воспитанникам детских домов продолжается в Тюмени. Как сообщают в региональной общественной организации "Тепло души детям сиротам", на данный момент удалось сформировать всего 25 подарков от граждан.

"24 декабря в "Доме малютки" волонтеры проведут новогоднее представление с шоу гигантских мыльных пузырей, Дедом Морозом и Снегурочкой, а также выступлением гимнастов, – рассказала представитель волонтерской организации Юлия Тараканова. – Там же мы вручим детям подарки, собранные горожанами".

Чтобы сделать подарок ребенку, нужно приобрести пластиковую или деревянную игрушку, развивающую игру или набор для рукоделия, после чего передать их куратору волонтерской организации.

Как пишет "Вслух.ру", подарки можно принести по адресу ул. 50 лет Октября, 63а, предварительно созвонившись с куратором сбора Элей по номеру телефона: +7(905)824-41-69.