Тюменца подозревают в краже денег из кафе

gibdd.ru

100 тыс. рублей исчезли из кассы одного из популярных в Тюмени кафе.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области, оперативники задержали ранее судимого тюменца 1992 г.р., который до этого работал в кафе. Он имел доступ к деньгам, которые находились в кассе. Похищенные средства молодой человек потратил на личные нужды.

В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 с.158 УК РФ "Кража". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.