Названы самые популярные госуслуги в Тюменской области

Пресс-служба филиала "Ростелекома" в Тюменской и Курганской областях

Более 600 тыс. госуслуг в электронном виде заказали жители Тюменской области.

Как сообщает пресс-служба филиала компании "Ростелеком" в Тюменской и Курганской областях, это в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Пользователи портала могут записаться на прием к врачу, проверить транспортный налог, наличие задолженностей и штрафов и др.

Чаще всего тюменцы в течение 2017 года проверяли информацию о состоянии индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде (более 85 тыс. запросов), регистрировали автомототранспортное средство (более 21 тыс. запросов), получали водительское удостоверение после прохождения профессионального обучения на право управления транспортными средствами (более 12 тыс. заявлений). Также в число наиболее востребованных у тюменцев услуг вошли получение справки об отсутствии судимости и получение паспорта нового поколения гражданином Российской Федерации.

Как отметила директор департамента информатизации Тюменской области Мария Рудзевич, на сегодняшний день регион занимает одну из лидирующих позиций по уровню информатизации.

"На это повлияло, в том числе, и развитие региональных электронных сервисов в сфере здравоохранения, образования, регистрации актов гражданского состояния, охотуправления. В 2017 год тюменцы получили доступ к сведениям из электронной медкарты, а для любителей охоты появилась возможность поучаствовать в электронной жеребьевке или получить разрешение на охоту, подав заявку через портал", - отметила Мария Рудзевич.

"Люди стали активнее пользоваться электронными услугами. Во-первых, пользователи понимают, что обращение в органы власти через интернет – быстро и удобно. Во-вторых, благодаря проекту устранения цифрового неравенства, высокоскоростной интернет стал доступен жителям совсем небольших деревень и поселков, что дает возможность сельчанам не быть в стороне от прогресса и активно пользоваться электронными госуслугами, - уточнил директор филиала компании "Ростелеком" в Тюменской и Курганской областях Игорь Волков.

Для получения госуслуг в электронном виде необходимо быть зарегистрированным в Единой системе идентификации и аутентификации, заполнив анкету и подтвердив свою личность в ближайшем салоне "Ростелекома" или в МФЦ. При себе нужно иметь паспорт и страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования. Телефон технической поддержки – 8-800-100-70-10 (звонок бесплатный).

Единый портал государственных слуг gosuslugi.ru сегодня отмечает восьмилетие – его официальная эксплуатация началась с 15 декабря 2009 года. В настоящее время количество пользователей портала по России превышает 62 млн. В Тюменской области проживает 755 тыс. 900 электронных граждан, на портале госуслуг им доступны более 200 федеральных, региональных и муниципальных услуг в электронном виде.