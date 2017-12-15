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Викуловчанам предстоят насыщенные новогодние каникулы

16:45 15 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
Новогоднее мероприятие в музее, фото - ckd-vikulovo.ru

Более 50 мероприятий подготовили сотрудники Центра культуры и досуга, музея и библиотек для жителей Викуловского района в новогодние каникулы.

Начнется празднование с детских представлений. 24, 25 и 26 декабря юные викуловчане будут искать перо Жар-птицы в районном Доме культуры. Организаторы подготовили масштабную программу с конкурсами, подарками и сюрпризами. Приобрести билеты можно в кассе ДК.

27 декабря в 17 часов здесь же ждут старшее поколение. Это будет карнавал "Новогодний вояж". Тех, кто пришел в костюме, а особенно изготовил его сам, ждут отдельные сюрпризы.

29 декабря пройдет главное новогоднее представление – вечер "Сон в новогоднюю ночь". На сцену выйдут местные артисты и творческие коллективы с лучшими номерами в уходящем году. Многие из них стали победителями и призерами областных и российских конкурсов, поэтому зрителям обещают по-настоящему яркое и сказочное представление. Начало праздника в 18 часов, сразу после него на площади Дома культуры зажгут главную елку района. Дополнят программу конкурсы на улице и фейерверк.

Уже в 2018 году Центр культуры и досуга приглашает на вечер отдыха "Новогодняя жара", он состоится 6 января, начало в 21 час. Также на выходных будет работать фотостудия с новогодним декором. Для детей 8 и 9 января пройдут квесты и игровые программы. Начало в 14 часов. 10 января здесь же соберутся подростки на тимбилдинг "Формула командного успеха" в рамках работы молодежного клуба. Начнется мероприятие в 18 часов.

Музей на выходных приглашает посетить выставку "Сказки старого самовара", она будет работать 3 января с 11 до 16 часов. На следующий день в это же время здесь пройдет интерактивная программа "Рождественские хлопоты", а 5 января – музейный вечер "В ожидании Рождества".

Детская библиотека откроет двери для юных викуловчан 3 января. В 11 часов здесь пройдет сказочное представление "Нам праздник веселый зима принесла". На следующий день в это же время ребят ждет увлекательная новогодняя история о собаках. 5 января в библиотеке открывается мастерская Деда Мороза, а 6 января ребят приглашают на святочные посиделки "Гуляй на святки без оглядки". Также на абонементе будет работать видеосалон с любимыми мультфильмами.

Взрослое отделение библиотеки подготовило на выходные конкурсную программу "Новогодний калейдоскоп", она пройдет 4 января в 13 часов. 5 января здесь будут идти мастер-классы, а 3 и 8 января – игротека.

Также на новогодних выходных будут работать бассейн, лыжная база и каток.

Евгения Шевцова

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Теги: праздники , выходные дни , Викуловский район , Новый год

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