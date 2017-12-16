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В Тюмени проходит Кубок УФО по скалолазанию

16:37 16 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
В Тюмени проходит Кубок УФО по скалолазанию. Фото: Тюменская линия

Чемпионат и первенство Уральского федерального округа по скалолазанию проходят в эти дни в Тюменском легкоатлетическом манеже. Как сообщили в пресс-службе Федерации скалолазания России, десятки спортсменов со всего региона соревнуются в двух дисциплинах - "трудность" и "скорость".

Напомним, по регламенту соревнований спортсменам предстоит состязаться в пяти возрастных группах: мужчины и женщины (19 лет и старше), юниоры и юниорки (18–19 лет), старшие юноши и девушки (16–17 лет), младшие юноши и девушки (14–15 лет) и подростки (10–13 лет). Соревнования в обоих дисциплинах проводятся по международным правилам 2017 года.

Стоит отметить, что это уже вторые юношеские состязания по скалолазанию в Тюмени за последнее время - с 30 октября по 4 ноября – легкоатлетический манеж принимал Всероссийские юношеские соревнования в тех же самых дисциплинах: "трудность" и "скорость", пишет "Вслух.ру". 

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