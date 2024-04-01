В Голышманово создано отделение самбо

| Фото: пресс-служба ТРО Всероссийской политической партии «Единая Россия» | Фото: пресс-служба ТРО Всероссийской политической партии «Единая Россия»

Отделение самбо открылось в Голышмановской спортивной школе в рамках проекта "Единой России" "Za самбо". Именно благодаря проекту этот вид спорта, по словам секретаря регионального отделения "Единой России", председателя общественного совета партийного проекта "Zа самбо" в Тюменской области Андрея Артюхова, активно развивается в Тюменской области, сообщает пресс-служба ТРО Всероссийской политической партии "Единая Россия".

"Только за 2022-2023 годы количество занимающихся выросло вдвое, сейчас в регионе более 3,5 тысяч самбистов, - сообщил Андрей Артюхов. - Мы укрепляем материально-техническую базу школ и секций. Голышмановская спортшкола уже получила для самбистов 30 комплектов формы, еще 30 будет передано в скором времени".

В Голышманово еще в начале 80-х годов прошлого века начала развиваться вольная борьба, затем дзюдо.

На прошедшей XXVII спартакиаде учащихся Тюменской области по самбо команда Голышмановского городского округа заняла второе место. Два воспитанника спортшколы вернулись домой с медалями: Полина Хабарова стала чемпионкой, у Ивана Гребенкина — серебро.

"Мы рады открыть третье отделение борьбы — самбо, - отметил глава Голышмановского городского округа Александр Ледаков. - Этот вид спорта способствует подготовке будущих защитников Отечества, воспитанию достойной смены, привлечению подрастающего поколения к здоровому образу жизни".