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Более тринадцати тысяч жителей региона заболели ОРВИ

12:38 15 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото: департамент здравоохранения ТО

13 тыс. 390 случаев ОРВИ зарегистрировано в Тюменской области за неделю.

Как сообщает областное управление Роспотребнадзора, заболеваемость не превышает недельные эпидемические пороговые уровни.

75% заболевших - дети до 14 лет. Преимущественно болеют дети, посещающие детские дошкольные учреждения, также дети, не посещающие организованные коллективы. В Тобольском районе закрыт один класс Полуяновской школы и один класс Прииртышской школы в связи с заболеваемостью ОРВИ среди детей.

Гриппа пока нет. В биопробах больных ОРВИ выделяются респираторные  вирусы не гриппозной этиологии. 

В области завершена иммунизация населения против гриппа. На 14 ноября в регионе привито от гриппа 642 тыс. 168  человек.  За счет средств федерального бюджета план прививок выполнен на 100%.

В управлении Роспотребнадзора работает телефон горячей линия по вопросам профилактики ОРВИ и гриппа - 89044929230.

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Теги: грипп , ОРВИ

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