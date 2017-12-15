Ямальские артисты презентовали Арктику военным

Ямальские артисты выступили перед военными/фото mil.ru

В трех гарнизонах Центрального военного округа презентовали Арктику ямальские артисты.

По сообщению пресс-службы Центрального военного округа, в программу выступления артистов вошли танцевальные номера, викторины и конкурсы, связанные с особенностями, культурой и традициями Арктики. Творческий выезд прошел в рамках проекта "Ямал – землякам", цель которого – повысить боевой дух военнослужащих и укрепить сотрудничество с подшефными воинскими коллективами.

Воспитанники творческих центров "Современник" и "Русь" выступили перед солдатами и офицерами в Щучьем и Чебаркуле, а также на сцене Екатеринбургского суворовского военного училища.