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Ямальские артисты презентовали Арктику военным

14:38 15 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
Ямальские артисты выступили перед военными/фото mil.ru

В трех гарнизонах Центрального военного округа презентовали Арктику ямальские артисты.  

По сообщению пресс-службы Центрального военного округа, в программу выступления артистов вошли танцевальные номера, викторины и конкурсы, связанные с особенностями, культурой и традициями Арктики. Творческий выезд прошел в рамках проекта "Ямал – землякам", цель которого – повысить боевой дух военнослужащих и укрепить сотрудничество с подшефными воинскими коллективами.

Воспитанники творческих центров "Современник" и "Русь" выступили перед солдатами и офицерами в Щучьем и Чебаркуле, а также на сцене Екатеринбургского суворовского военного училища.

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Теги: Центральный военный округ , Минобороны , Арктика

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