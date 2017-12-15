Тюменка воткнула нож в грудь разозлившего ее супруга

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Женщину, порезавшую своего гражданского супруга, осудят в Тюмени.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тюмени, супружеская пара отмечала семейный праздник. В ходе застолья между супругами возник конфликт. Женщина ударила пострадавшего ножом в грудную клетку. Подозреваемая пыталась самостоятельно оказать мужчине помощь. Поняв, что он теряет сознание, злоумышленница вызвала медицинских работников.

Подозреваемая задержана. В отношении нее возбуждено уголовное дело. Ей грозит восемь лет лишения свободы.