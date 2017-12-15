Диджеи-волонтеры 55+ из Тобольска одержали победу на форуме добровольцев

фото Тобольской площадки СИБУРа

Региональный форум добровольцев областной школы волонтерского мастерства "Года, несущие радость" для пожилых людей состоялся в ДК "Синтез" Тобольска, в рамках благотворительной программы "Формула хороших дел", реализуемой СИБУРом.

Как сообщает пресс-служба Тобольской площадки СИБУРа, форум начался с выступления диджеев-добровольцев 55+. Зрителей и гостей ожидал "Волонтерский баттл" между командами Тобольска и Тюмени. Помимо вокальных дуэлей, возрастные диджеи поделились умением вести блоги и презентовали арт-объекты из вторсырья. По итогам мероприятия победу одержали волонтеры Тобольска.

Член Совета ветеранов тобольской площадки СИБУРа, участница форума Светлана Лилик высказала пожелание, чтобы подобные форумы и конкурсы проводились чаще. "Огромное спасибо компании за поддержку и, конечно же, спасибо команде за эту победу. Надеюсь, что после этого ряды волонтеров 55+ будут непрерывно пополняться", - сказала она.

Участниками форума стали около 200 человек из числа "серебряных" добровольцев, общественных деятелей, экспертов в области развития гражданского общества, специалисты организаций, заинтересованные в развитии корпоративного добровольчества юга Тюменской области.

"Приятно видеть такое успешное развитие проекта, который проходит при поддержке программы "Формула хороших дел". Самое главное, что он не только дарит положительные эмоции участникам, но и создает возможности самореализации для людей старшего поколения," - отметила главный эксперт по связям с государственными структурами ООО "СИБУР Тобольск" Елена Бельская.