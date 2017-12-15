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В Тюмени состоялась презентация альбома художника Александра Павлова

18:09 15 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
Презентация альбома художника Александра Павлова. Фото Тюменской областной думы

Красота тюменского края, запечатленная на картинах Александра Павлова, пробуждает теплые чувства по отношению к родной земле. Так оценил полотна мастера первый заместитель председателя областной думы, руководитель депутатской фракции "Единая Россия" Андрей Артюхов во время презентации альбома тюменского художника, которая состоялась в областной научной библиотеке.

Как сообщает управление по обеспечению информационной политики Тюменской областной думы, открывая презентацию, Андрей Артюхов отметил, что новая книга - всегда событие, а художественный альбом, изданный при участии Русского музея, это важное событие в культурной жизни страны. Вице-спикер регионального парламента напомнил, что работы тюменского художника трижды экспонировались в Русском музее и стали частью его престижного музейного собрания. По словам законодателя, альбом Александра Павлова уже передан в художественные школы, музеи, библиотеки вузов. Это издание также будет передано во все библиотеки муниципальных районов Тюменской области.

Андрей Артюхов. фото Тюменской областной думы

"Это очень важное решение, так как красота родного края, запечатленная в художественных образах Александра Павлова, будет не только способствовать развитию чувства прекрасного у наших детей, но и воспитает их патриотами тюменской земли", - отметил он.

Андрей Артюхов пожелал всем радости от встречи с этой книгой, а Александру Павлову - новых творческих успехов и заслуженного признания. Александр Павлов в свою очередь поблагодарил всех, кто пришел на презентацию альбома и отметил, что благодарен судьбе за счастливую возможность не только делиться увиденной и запечатленной на холсте красотой, но и представить свои работы широкому кругу почитателей изобразительного искусства. 

Альбом с работами художника вышел в свет благодаря поддержке депутатов областной думы и правительства Тюменской области.

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Теги: облдума , Андрей Артюхов , Александр Павлов , образование , библиотеки , школы

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