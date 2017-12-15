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Эпистолярный жанр возрождается в тюменском музее имени Ивана Словцова

18:40 15 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
Эпистолярный жанр возрождается в Тюмени. Фото: Тюменская линия

"Дорогая бабушка! Поздравляю тебя с Новым годом!" - детей и их родителей научат писать поздравления и самостоятельно создавать открытки на выставке "Детский музей истории русской открытки", которую открывает музейный комплекс им. И. Я. Словцова 16 декабря в 14 часов.

Первый заместитель губернатора Тюменской области Наталья Шевчик на пресс-конференции за день до официального открытия экспозиции рассказала, что организаторы хотели порадовать таким необычным сюрпризом жителей региона именно в канун Нового года.

"Мы старались, чтобы открытие этой выставки состоялось в канун Нового года. В наше цифровое время мы заменяем живое написание электронным письмом, а открытка – это всегда тепло, подаренное твоей собственной рукой. Мы хотим, чтобы дети окунулись в этот мир эпистолярного жанра. Вряд ли где-то еще наши дети и их родители смогут увидеть такое количество открыток советского и дореволюционного времени", - сказала она.

Проект создан при поддержке правительства Тюменской области и группы компаний "Корпорация СТС", которые передали в дар музейно-просветительскому объединению выставку. Экспозиция насчитывает около 2 тыс. 500 подлинников, начиная с конца XIX века. Год выпуска самой старшей открытки – 1898 год.

Представитель ГК ООО "Корпорация СТС" Алексей Бобров попросил называть компанию не спонсорами, а соратниками в организации выставки. Он убежден, что она имеет особое значение для современников.

"Для нас было значимо поучаствовать в таком проекте. Я не специалист в искусстве, но Арсен Аркадьевич пояснил, что это не просто выставка: здесь будут проводить мастер-классы, на которых ребята сами создадут открытки. Мне раньше казалось, что поход в музей обременителен. Но здесь будет игровая форма, потому детям будет здесь очень интересно", - сказал он.

Президент Союза филокартистов России Арсен Мелитонян рассказал, что выставку показывали в Москве и Кирове. Открытка затрагивает многие периоды истории и серьезные темы. Детям важно поиграть и насытиться образованием.

"Открытка быстро входит в душу и умы. Это история страны, коммуникация. Академик Лихачев говорил, что открытка – это визитка времени", - отметил он.

Мелитонян рассказал, что эта выставка - единственная в мире, собравшая столь большое количество экспонатов, к тому же она наделена образовательной, развлекательной и исторической значимостью.

"Это Интернет XX века – открытка отражала исторические события в жизни страны", - пояснил он.

Так, в зале "Мир сказки" вы увидите проиллюстрированные на почтовых карточках сказки А. С. Пушкина и других великих русских и зарубежных писателей. Зал "Дети России" представляет старинные открытки, детально раскрывающие образ ребенка царских времен. Зал "Дети СССР" демонстрирует широкую ретроспективу изображений детей уже новой эпохи – Советского Союза. Зал "Праздники" никого не оставит равнодушным! Жители огромной страны с помощью открыток посылали друг другу поздравления и с Днем ангела, и с Новым годом, и со Святками, и с Днем рождения. А позднее, в советский период, добавились поздравления с 8 марта, 23 февраля, 1 мая и другими праздниками. Название зала "Космос" говорит само за себя. Вы увидите теплую улыбку Юрия Гагарина, портреты легендарных космонавтов прошлого, ученых, изобретателей. Зал "Русская старина" - сокровищница для всех, кто интересуется историей и народным творчеством родной страны.

В "Игровом" зале юных гостей ждут мастер-классы по изготовлению открыток, участие в интерактивных спектаклях, постановках и других праздничных событиях. Своими руками ребята смогут создать собственную почтовую карточку на любой сюжет и поздравить с Днем рождения и праздниками мам, пап и других близких им людей. Интерактивная работа будет вестись постоянно. По словам генерального директора Тюменского музейно-просветительского объединения Светланы Сидоровой, достигнуто соглашение с Почтой России, благодаря которому участники образовательного проекта могут не выходя из музея им. И. Я. Словцова отправить подарок, созданный своими руками.

По словам Светланы Сидоровой и Натальи Шевчик, посетители выставки могут привнести свой вклад в выставку – принести собственные открытки, чтобы они стали экспонатами музея.

Музей им. И. Я. Словцова приглашает тюменцев и гостей областной столицы познакомиться с историей русской открытки по средам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям с 11 часов до 20 часов. Организаторы дополняют, через пару месяцев экспозиция отправится на гастроли по городам Тюменской области.

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Эпистолярный жанр возрождается в Тюмени. Фото: Тюменская линия
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Ирина Ромашкина

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Теги: музейно-просветительское объединение , Словцова , выставка , музейный комплекс им , Светлана Сидорова , Наталья Шевчик

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