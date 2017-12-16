Водителей обязали надевать светоотражающие жилеты при остановке за городом

Фото: ГИБДД ТО

Правительство РФ дополнило правила дорожного движения новым пунктом. Он обязывает водителей в случае вынужденной остановки транспортного средства вне населенных пунктов в темное время суток либо в условиях ограниченной видимости при покидании автомобиля надевать светоотражающие куртку или жилет.

Как пишет РИА Новости, за шесть месяцев 2017 года на российских дорогах в темное время суток было зарегистрировано более 7,5 тысячи наездов на пешеходов. В этих ДТП погибли более 1,3 тыс. человек, свыше 6,5 тыс. человек получили ранения.

Сообщается также, что возросло количество наездов на водителей, в отношение которых не была установлена обязанность использовать светоотражающие жилеты. За шесть месяцев 2017 года произошло 66 таких ДТП, что на 4,8% больше по сравнению с прошлым годом.

Наличие у водителей защитных жилетов обязательно во многих европейских странах.