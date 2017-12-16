up

16.12.2017 суббота

EUR 69.4298

USD 58.8987

В Тюмени -13..-15 С 3 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Общество

Стали известны имена самых доходных актеров Голливуда

13:38 16 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото с сайта elemento.by

Список актеров Голливуда, которые приносят киностудиям наибольшую прибыль, опубликовал журнал Forbes.

Первое место занял Джереми Реннер, чье участие в кинокартине гарантирует кассовые сборы, превышающие гонорар актера в 94 раза. Отмечается, что он вышел в лидеры благодаря франшизе "Миссия невыполнима" и фильмам о капитане Америка.

На втором месте рейтинга оказалась Эмма Уотсон. Прокат последних трех фильмов с ее участием, среди которых мюзикл "Красавица и Чудовище", принес студиям порядка 70 долларов с каждого доллара, заплаченного актрисе.

Также в тройку самых прибыльных звезд кинематографа попала американка Скарлетт Йоханссон, чей показатель "окупаемости" находится на уровне 1 к 66. Самыми успешными фильмами для нее стали "Мстители: Эра Альтрона" и "Первый мститель: Противостояние".

При составлении рейтинга Forbes учитывал картины, вышедшие до 1 июня 2017 года, пишет РИА Новости.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: актеры

Последние новости

14:02 В Норвегии кот выжил после сорока минут машинной стирки
13:38 Стали известны имена самых доходных актеров Голливуда
12:50 МЧС проверит места продажи пиротехники
12:26 Технику для выравнивания поверхности почвы закупила агрофирма "КРиММ"
11:59 Майкл Джордан стал самым богатым спортсменом по версии Forbes
11:17 Автоинспекторы задержали водителя со спайсом в Тюменском районе
10:49 Водителей обязали надевать светоотражающие жилеты при остановке за городом
10:24 Сказка на Рождество: тюменский молодежный театр представит спектакль на фестивале в Москве
09:51 Крупный астероид Фаэтон приблизится к Земле
09:24 В Заводоуковском округе после ремонта открываются сельские дома культуры
Все новости

Архив новостей

Декабрь, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев: работа по привлечению инвестиций в регионе отлажена

Тюменская область лидирует в УФО по эффективности госзакупок

Доступ к финансированию - главная проблема российской промышленности, считает Владимир Якушев

Политика

Совет Федерации утвердил дату президентских выборов

Владимир Путин объяснил, как выживать дотационным регионам

Тюменские депутаты считают, что подземные погреба портят облик города

Экономика

На "ЗапСибНефтехиме" формируют систему замкнутого цикла водооборота

Производственные объекты на ЛПДС "Торгили" стали надежнее

Центральный банк ввел санацию в отношении Промсвязьбанка

Общество

Стали известны имена самых доходных актеров Голливуда

МЧС проверит места продажи пиротехники

Технику для выравнивания поверхности почвы закупила агрофирма "КРиММ"

Спорт

Майкл Джордан стал самым богатым спортсменом по версии Forbes

Тюменцы уступили "Спутнику" дома

Тюменские легкоатлеты поборются за медали областных соревнований

Происшествия

В Норвегии кот выжил после сорока минут машинной стирки

Автоинспекторы задержали водителя со спайсом в Тюменском районе

Жителя Югры подозревают в убийстве
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+