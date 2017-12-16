Стали известны имена самых доходных актеров Голливуда

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Список актеров Голливуда, которые приносят киностудиям наибольшую прибыль, опубликовал журнал Forbes.

Первое место занял Джереми Реннер, чье участие в кинокартине гарантирует кассовые сборы, превышающие гонорар актера в 94 раза. Отмечается, что он вышел в лидеры благодаря франшизе "Миссия невыполнима" и фильмам о капитане Америка.

На втором месте рейтинга оказалась Эмма Уотсон. Прокат последних трех фильмов с ее участием, среди которых мюзикл "Красавица и Чудовище", принес студиям порядка 70 долларов с каждого доллара, заплаченного актрисе.

Также в тройку самых прибыльных звезд кинематографа попала американка Скарлетт Йоханссон, чей показатель "окупаемости" находится на уровне 1 к 66. Самыми успешными фильмами для нее стали "Мстители: Эра Альтрона" и "Первый мститель: Противостояние".

При составлении рейтинга Forbes учитывал картины, вышедшие до 1 июня 2017 года, пишет РИА Новости.