Юным жителям Заводоуковска напомнили о безопасности

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Сотрудники МЧС России по Тюменской области побывали в гостях у школьников Заводоуковского городского округа в рамках "Недели детской безопасности".

Инспекторы межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы №7 рассказали ребятам о правилах пожарной безопасности в быту и правильном поведении на природе, воде и транспорте в случае возникновения чрезвычайной ситуации. В связи с приближающимися новогодними праздниками сотрудники отдела напомнили ребятам, что без взрослых категорически запрещается пользоваться пиротехническими изделиями.

Не остались без внимания и детские сады округа. С их воспитанниками сотрудники МЧС проводили викторины, конкурсы на противопожарную тематику, показали малышам профилактический мультфильм "Спасик и его команда". На память об этих встречах у малышей останутся красочные памятки с правилами пожарной безопасности.

Также были организованы экскурсии для школьников старших классов. Огнеборцы рассказали о технических возможностях спецтехники, стоящей на вооружении части. Ребят интересовали конкретные примеры будней огнеборцев, причины возникновения пожаров, как проводят время спасатели, пока нет тревоги. Во время экскурсии школьники не только получили ответы на свои вопросы, но и научились правильно пользоваться первичными средствами пожаротушения и грамотно действовать в случае пожара, сообщили в пресс-службе МЧС России по Тюменской области.