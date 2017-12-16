Названы лидеры голосования по названию моста в Крым

t-l.ru

Онлайн-голосование по выбору названия для моста через Керченский пролив завершится в 12 часов ночи 16 декабря. После этого организаторы приступят к подведению итогов, пишет РИА Новости.

Пользователям предлагают на выбор пять названий: Крымский мост, Керченский, Тузлинский, Мост Дружбы или Мост Воссоединения. Пока с уверенным отрывом лидирует название Крымский мост, на втором месте — Керченский мост, третьем — Мост Воссоединения.

Участники голосования также предлагали такие названия: Российский Мост, Мост Свободы, Вежливый, Владимирский, Дорога домой, Наш Мост, Мост Единства, Мост Надежды, Мост Независимости, Родина, Большой Крымский мост, Мост Мирный и другие.

Мост протяженностью 19 километров соединит Кубань и Крым и станет самым длинным в России. Автомобильное движение планируется запустить в декабре 2018 года.