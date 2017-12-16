Итоги недели: растем вместе со страной

kremlin.ru

Российская экономика растет - это очевидный факт. Это заявление, которое президент России Владимир Путин сделал на своей традиционной Большой пресс-конференции, безусловно, принадлежит к числу важнейших событий не только уходящей недели, но и всего 2017 года.

"Здесь никаких приписок нет. У нас рост ВВП - 1,6 процента, рост промышленного производства - тоже 1,6 процента. Очень хорошие темпы роста демонстрируют автопром, химическая промышленность, фармацевтика, сельское хозяйство", - сообщил Владимир Путин, добавив, что рост производства в агропроме в 2017 году составит около 3%.

kremlin.ru

Россия преодолела два экономических шока, один из которых был связан с резким снижением цен на энергоносители, другой - с антироссийскими санкциями Запада, отметил глава государства.

"Наше развитие стало все больше и больше опираться на внутренний спрос, что чрезвычайно важно для любой экономики. Инвестиции в основной капитал - 4,2 процента при росте ВВП в 1,6 процента. Это значит, что вложения в развитие более чем в два раза превышают уже достигнутый результат. Это значит, что дальнейшее развитие уже гарантировано, деньги вложены", - подчеркнул глава государства. Прямые иностранные инвестиции в 2017 году достигли 23 млрд долларов, сообщил Владимир Путин. Это в два раза больше, чем в 2016 году, и лучший показатель за последние четыре года.

"У нас инфляция рекордно низкая за всю новейшую историю России - 2,5 процента. Дефицит бюджета - 2,2 процента. Я думаю, что на самом деле будет меньше. Все это говорит о том, что идет оздоровление и рост экономики!", - заявил президент России.

admtyumen.ru

Основным итогом 2017 года в Тюменской области тоже стал рост во всех ключевых секторах региональной экономики. Об этом рассказал губернатор Тюменской области Владимир Якушев на расширенном заседании регионального правительства.

Промышленность, сельское хозяйство, строительство, рыночная торговля, услуги населению - везде отмечается положительная динамика. "Несмотря на все трудности, год получился насыщенным достижениями. Начали мы с открытия обновленного аэропорта "Рощино", были введены десятки модернизированных крупных и малых производств, мы смогли занять лидирующие позиции в Национальном инвестиционном рейтинге - все это результат совместного труда сотен тысяч наших земляков", - подчеркнул он.

Фото ИА "Тюменская линия"

Целый ряд масштабных инвестиционных проектов реализован в регионе в 2017 году, напомнил губернатор. Завершено строительство третьей очереди завода по глубокой переработке пшеницы "АминоСиб" в Ишимском районе, введен в эксплуатацию молочный-товарный комплекс на 4 тыс. 600 голов компании DAMATE в Голышмановском районе, завершен первый этап реконструкции птицефабрики "Пышминская". И это лишь малая толика тех проектов, которые, в дальнейшем станут драйверами развития муниципалитетов. Всего к концу года будет завершен 21 крупный инвестпроект.

"Реализованные проекты относятся к разным секторам экономики: от глубокой переработки нефти до АПК. Есть перечень проектов, работа над которыми будет продолжена в 2018 году. Работа идет по всем фронтам. Очень серьезный рост промышленности дали индустриальные парки. На сегодняшний день их три, один парк в стадии проектирования. Именно на этих площадках инвесторы получают дополнительные преференции", - отметил заместитель губернатора Вадим Шумков.

admtyumen.ru

Несмотря на достижения, расслабляться нельзя, подчеркнул Владимир Якушев. "Основные вызовы, которые стоят перед регионом, я обозначил в послании к депутатам Тюменской областной думы: уменьшение федерального софинансирования, торговля и логистика. Близятся к завершению серьезные инвестпроекты СИБУРа и Антипинского НПЗ. Сейчас очень важная задача - сформировать новый инвестиционный портфель, поскольку все основные показатели зависят от доли инвестиций", - подчеркнул глава региона.

Фото ИА "Тюменская линия"

Задачу по привлечению инвестиций, поставленную губернатором, успешно решают не только региональные и муниципальные органы власти, но и представители предпринимательского сообщества. Десять проектов, предложенных предпринимателями из Тюмени, Омска, Кургана и других городов, вышли в финал ставшей уже традиционной "Ярмарки инвестиций", которая прошла в Тюменском технопарке. В заочном этапе третьей по счету ярмарки участвовали более ста проектов, которые оценивали 30 инвесторов.

"Тюменская область продолжает оставаться инвестиционно привлекательным регионом. У нас есть потенциал как для роста бизнеса, так и для увеличения количества инвесторов, готовых вкладываться в интересные проекты. Все это соединяется в одной точке. И теперь Тюмень - это не только предпринимательский центр, Всероссийский центр молодежного предпринимательства, а еще и место, где на площадке ярмарки инвестиций всегда можно найти партнера или инвестора", – отметил руководитель региональной общественной организации "Опора России", депутат областной думы Эдуард Омаров.

www.duma72.ru

Благоприятный деловой климат формируется в регионе еще и за счет готовности власти помочь предприятиям, частным предпринимателям и владельцам личных подсобных хозяйств, пострадавшим от форс-мажорных обстоятельств. Примером такой поддержки служит оперативно принятый Тюменской областной думой закон о выплате компенсаций пострадавшим от вспышки африканской чумы свиней в Исетском районе.

Законом установлена компенсация в размере 130 рублей за один килограмм живого веса свиней. Кроме того, работникам предприятий, работа которых приостановлена на 6 месяцев, будет предоставлена материальная помощь в размере 30 тыс. рублей.

"Средства планируется выделить из резервного фонда губернатора Тюменской области в размере 41 миллиона 880 тысяч рублей", - сообщил председатель думского комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям Владимир Ковин.

mcx.ru

Губернатор области Владимир Якушев высоко оценил оперативность депутатов при решении в таких чрезвычайных ситуациях. Он пообещал столь же оперативно подписать принятый закон, после чего начнутся выплаты.

"Убытки понесло и население Исетского района, у которого было ликвидировано поголовье, и те заводы, куда зараженная свинина попала в качестве субпродуктов. Поэтому этот законопроект чрезвычайно важный, и нужно было оперативно его принимать. Людям нужна помощь, и я благодарен депутатам, которые всегда четко на это реагируют на ситуацию, не смотрят на регламент", - отметил глава региона.

oprf.ru

На этой неделе прозвучало еще одно авторитетное экспертное мнение, подтверждающее, что наш регион входит в число лидеров среди российских регионов в самых разных сферах. Россию нужно обустраивать так, как это делают в Тюменской области, заявил секретарь Общественной палаты России Валерий Фадеев в докладе о состоянии гражданского общества в 2017 году.

"Гражданское общество бурно развивается, и мы на передовой. Нужно обустраивать страну так, чтобы везде можно было жить, а не только в крупных конгломерациях. Примером этому может служить Тюменская область. Там приток населения, идет индустриальное развитие, люди гордятся, что они там живут", - подчеркнул секретарь Общественной палаты РФ.

Фото ИА "Тюменская линия"

Тюменская область привлекательна не только для инвесторов, но и для туристов. На этой неделе стало известно, что наш регион вошел в топ-15 областей, краев и республик, гости которых могут потратить на проживание меньше 2 тыс. рублей в сутки. Рейтинг по итогам 2017 года составили специалисты российского сервиса бронирования жилья Tvil.ru.

По данным Tvil.ru, туристы в этом году потратили на проживание вдвоем в Тюменской области, в среднем, 1 тыс. 830 рублей в сутки.

admtyumen.ru

И для гостей, и для жителей региона имеет большое значение качество работы служб оперативного реагирования. Ведь от того, насколько эффективно действуют пожарные, спасатели, полицейские, врачи скорой помощи, порой зависят наши жизнь и здоровье.

"В регионе созданы все необходимые организационно-правовые механизмы для того, чтобы в необходимых случаях, когда приходит беда, реагировать быстро и эффективно. Проведение работ при чрезвычайных ситуациях контролирует лично губернатор области Владимир Якушев. Рядом, на первой линии, - главы администраций муниципальных образований, сотрудники МЧС", - отметил вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев на заседании региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

В 2017 году удалось снизить количество природных возгораний и ущерб от них. Этому в большей степени способствовало создание патрульно-маневренных и патрульно-контрольных групп, которые ежедневно проводили профилактическую и предупредительную работу. Такая практика, по мнению членов комиссии, должна быть продолжена и в 2018 году.

72.mchs.gov.ru

В этом году возведен и сдан 90-квартирный жилой дом для граждан, жилье которых после паводка 2016 года в Ишиме не подлежало восстановлению. Из средств областного бюджета 207 семьям, пострадавшим от паводка, выделено 7,6 млн рублей материальной помощи на первоочередные нужды, еще 13,6 млн - на ремонт жилых помещений для 177 семей.

Более 125 млн рублей из федерального и областного бюджетов направлено на строительство дамб. В 2018 году будет продолжена работа по инвентаризации гидротехнических сооружений, укреплению дамб, построенных в 2017 году.

www.rostelecom.ru

За 11 месяцев 2017 года число погибших в ДТП на дорогах Тюменской области уменьшилось на 12%, при этом количестве дорожно-транспортных происшествий выросло на 10%. Об этом Сергей Сарычев сообщил на заседании областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

"Мы должны сделать все, чтобы сохранить положительную динамику. В зимний период особенно нужно следить за состоянием дорожной сети, своевременной очисткой улиц от гололеда и снега. Во время сильного снегопада количество аварий на дорогах увеличивается", - сказал Сергей Сарычев и подчеркнул, что работа всех органов дорожно-эксплуатационных организаций, пожарно-спасательных подразделений и систем профилактики должна продолжаться в усиленном режиме.

Эффективным средством обеспечения дорожной безопасности стали технические средств фиксации нарушений ПДД. По данным ГИБДД, в результате их работы на 63% выросло количество зафиксированных нарушений, наказаны 962 тыс. человек. Сергей Сарычев отметил, что дислокация мобильных комплексов фотовидеофиксации должна четко соответствовать дорожной обстановке. "Нужно анализировать ситуацию и устанавливать комплексы, в первую очередь, на аварийно-опасных участках дорог", - подчеркнул вице-губернатор.

Фото ИА "Тюменская линия"

Тюменцы - народ продвинутый, поэтому разнообразные электронные сервизы на нашей почве приживаются очень хорошо. Такой вывод можно сделать из информации, которой поделилась с журналистами директор регионального департамента информатизации Мария Рудзевич.

60 тыс. тюменских родителей и около 9 тыс. педагогов ежедневно посещают сервисы электронного образования в Тюменской области. Это электронные дневники, журналы, расписание и сайты школ. "Если судить в среднем по России, это очень высокие показатели. Чтобы обеспечить бесперебойную работу системы и постоянный доступ, нужны колоссальные ресурсы. У нас они есть. Важно понимать, что успех не пришел в один день: работа над развитием системы электронного образования идет планомерно, год за годом. Для этого долгое время выстраивалась инфраструктура, развивались сопутствующие сервисы, педагоги проходили подготовку", - отметила Мария Рудзевич.

admtyumen.ru

Говоря в целом о процессе информатизации в Тюменской области, директор департамента подчеркнула, что он быстро получил положительную оценку жителей. По данным Росстата, электронными услугами в регионе пользуются 68% тюменцев.

"Особенность цифровых технологий в том, что они не могут развиваться, если ими не пользоваться. Навязать их невозможно, поэтому в Тюменской области создана целая система популяризации электронных услуг. Мы не заставляем жителей переходить на них, а объясняем пользу, показываем преимущества. Например, запись ко врачу через Интернет. Несмотря на то, что сервис давно развит, мы сохраняем возможность записаться по-старому: в регистратуре или по телефону. Однако люди видят, что через Интернет это делать удобнее, и сами переходят на электронный способ", - пояснила Мария Рудзевич, добавив, что по такому же принципу развивается в регионе и электронная система образования.

Фото Тобольского музея-заповедника

Доступность цифровых фотокамер и мобильных телефонов позволяет любому из нас в полной мере проявлять свои способности фотохудожников. Инициаторы стартовавшего в Тобольске на уходящей неделе выставочного проекта "Тобол: стоп-кадр" считают, что фотоснимки, сделанные актерами массовых сцен, снимавшимися в фильме "Тобол", должны стать общим достоянием. Для этого решено создать народную фотогалерею.

Для создания экспозиции принимают фотографии со съемок формата А4 и А3. Требования к фото и другую информацию можно получить по телефону: 8 (3456) 26-41-71, е-mail: prezentatory_tiamz@mail.ru. Выставочный проект "Тобол: стоп-кадр" представят в Тюремном замке в Тобольском музее-заповеднике.

Напомним, съемки кинокартины в течение шести месяцев проходили в Тобольске на трех основных площадках: Панушково, Карачино, Нижний посад. Вместе с известными актерами Дмитрием Назаровым, Евгением Дятловым, Дмитрием Дюжевым и другими, участниками массовых сцен стали жители Тобольска и Тюменской области.

tyumen-city.ru

Власть и бизнес в Тюмени, похоже, договорились о том, как использовать нестационарные торговые объекты, проще говоря - киоски. Схема их размещения в областном центре станет бессрочной. Соответствующее постановление подписал глава городской администрации Александр Моор.

В настоящее время многие места для торговых точек находятся на согласовании в ресурсоснабжающих организациях, продолжается поиск новых мест, схема постоянно пополняется. По вопросам формирования схемы размещения нестационарных торговых объектов предприниматели могут обратиться в департамент экономики и стратегического развития по адресу: ул. Первомайская, 20.

Напомним, что схема обсуждалась с представителями городского сообщества, ассоциаций, предпринимателями с главой администрации. Принятое решение соотносится с предложениями, которые представители бизнеса озвучивали на встрече.

Фото пресс-службы администрации Тюмени

До Нового года осталось всего 15 дней, поэтому Тюмень активно продолжает прихорашиваться. Ледовый городок на Цветном бульваре официально еще не открыт, но полюбоваться фигурами сказочных персонажей горожане и гости областного центра могут уже сейчас. Как говорится, кто празднику рад - за неделю весел.

Евгений Бабенко