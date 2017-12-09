Итоги недели: не люди для "цифры", а "цифра" - для людей

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Президент России Владимир Путин заявил о намерении вновь участвовать в выборах главы государства на встрече с рабочими Горьковского автомобильного завода. Губернатор Тюменской области Владимир Якушев прокомментировал это, без сомнения, важнейшее событие недели, находясь на молочно-товарном комплексе, который введен в эксплуатацию в Голышмановском районе.

"Мы понимаем, что в ситуации, в которой сегодня находится Россия, во главе нашего государства стоит надежный человек, с которым мы все чувствуем себя уверенно. Сейчас очень важно поддержать нашего национального лидера", - подчеркнул Владимир Якушев.

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И президент, и глава региона сделали свои заявления, находясь не в рабочих кабинетах, а на объектах реальной экономики. Владимир Путин - на заводе. Владимир Якушев - на одной из крупнейших в России молочных ферм. Мне кажется, это весьма символично. Конечно, можно сказать, мол, совпадение, случайность. Да, но эта случайность - из тех, которые на самом деле являются проявлением строгой закономерности. Ведь именно экономическое развитие, рост реальной экономики, повышение производительности труда в промышленности и агропроме и президент России, и тюменский губернатор считают важнейшей задачей власти и общества.

Новый молочно-товарный комплекс на 4 тыс. 600 голов дойного стада в Голышмановском районе, построенный агрохолдингом DAMATE, после выхода на проектную мощность будет производить 120 тонн в день или 42 тыс. тонн молока в год, надой на корову составит более 9 тыс. литров в год.

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"Молочное животноводство - крайне сложная отрасль. Чтобы получить один рубль выручки, нужно инвестировать четыре рубля, поэтому государственная поддержка имеет для нас принципиальное значение. Мы не жалеем, что пришли на тюменскую землю, потому что получили серьезную помощь в региональном правительстве и муниципалитете. С нас буквально сдували пылинки. Среди подрядчиков, участвовавших в строительстве комплекса, 80 процентов - тюменские", - отметил председатель совета директоров агрохолдинга DAMATE Наум Бабаев. По его мнению, в Тюменской области создан очень благоприятный инвестиционный климат.

Общий объем инвестиций в строительство комплекса составил 5,7 млрд рублей. Инвестор получил государственную поддержку в размере 1 млрд 069,7 млн рублей, из них 45,9% направлено из областного бюджета и 54,1% - из федерального бюджета.

"Для жителей Голышмановского района на новом сельхозпредприятии уже создано более 250 рабочих мест с достойной зарплатой. Это очень важный социальный эффект от реализации масштабного инвестиционного проекта. После завершения большой и ответственной работы можно выдохнуть, вытереть пот с лица - и двигаться дальше, реализуя новые проекты, которые дадут региону рабочие места, расширят налогооблагаемую базу, помогут общими усилиями решать задачи, которые ставит перед нами президент России Владимир Путин", - подчеркнул Владимир Якушев.

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Именно позитивный социальный эффект должен стать результатом экономического роста, убеждены глава государства и тюменский губернатор. Экономика должна работать на людей. Об этом Владимир Якушев еще раз заявил, подводя итоги состоявшихся на уходящей неделе XXXI Губернаторских чтений. На этот раз встреча интеллектуалов в Тюменской областной научной библиотеке им. Д.И. Менделеева была посвящена цифровой экономике и внедрению технологий искусственного интеллекта.

"Нам вряд ли удастся стать мировыми лидерами в развитии цифровых технологий - догнать передовые страны очень трудно. Но это не значит, что мы должны считать себя изгоями. Во всяком случае, у нас есть возможность учиться на чужих ошибках и делать правильные выводы. Цифровые технологии создаются человеком для того, чтобы жизнь становилась многограннее и интереснее, а не для того, чтобы поставить перед собой дополнительные барьеры, через которые потом придется прыгать. Главная цель цифровой экономики и внедрения технологий искусственного интеллекта заключается в улучшении жизни людей, и забывать об этом ни в коем случае нельзя", - подчеркнул Владимир Якушев.

t-l.ru

Именно успехи Тюменской области в развитии экономики дали основания редакционному совету журнала "Эксперт-Урал" признать тюменского губернатора человеком года. Об этом сообщил главный редактор издания Артем Коваленко.

"Человек года - тот, кто сумел сломать негативные тренды и развернуть ситуацию в русло экономического развития. Признание Владимира Якушева человеком года - наш ответ на вопрос, можно ли организовать экономическую революцию в отдельно взятом регионе. Можно. Работа губернатора и регионального правительства направлена именно на развитие экономики. Тюменская область - один из самых перспективных регионов России, в 2017 году здесь будет завершен 21 значимый инвестиционный проект. Есть, чем гордиться", - подчеркнул главный редактор журнала "Эксперт-Урал".

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Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тюменской области Лариса Невидайло считает, что решение редакционного совета журнала "Эксперт-Урал" о признании Владимира Якушева человеком года - очень позитивная новость для регионального бизнес-сообщества. "Важное преимущество тюменского бизнеса заключается в том, что регионом руководит человек, который очень тонко чувствует экономический пульс территории", - подчеркнула Лариса Невидайло.

Вице-президент по СНГ компании DynaEnergetics, генеральный директор DynaEnergetics Сибирь Вильгельм Зонненберг отметил, что Владимир Якушев входит в число наиболее компетентных руководителей российских регионов. "Тюменский губернатор знает свое дело, профессионально разбирается и в политике, и в бизнесе. Это очень важно. То, что Владимир Якушев делает для развития Тюменской области - это просто фантастика", - сказал Вильгельм Зонненберг.

admtyumen.ru

Вице-президент по СНГ компании DynaEnergetics Вильгельм Зонненберг и председатель совета директоров агрохолдинга DAMATE Наум Бабаев - далеко не единственные представители крупных компаний, которые доверяют региональному правительству и губернатору, и очень высоко оценивают созданный в Тюменской области инвестиционный климат. На этой неделе о реализации в регионе крупного инвестиционного проекта объявил президент компании "Фармасинтез" Викрам Сингх Пуния.

Масштабный и амбициозный проект по созданию производства гормональных препаратов будет реализован на заводе "Фармасинтез-Тюмень" при поддержке областного правительства. Таким образом компания и регион общими усилиями решат важную задачу по импортозамещению.

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"Сегодня 97 процентов используемых в России гормональных препаратов закупаются за рубежом. Общий объем рынка составляет около 30 миллиардов рублей, и почти все эти деньги уходят за границу. Мы намерены выпускать около 30 наименований гормональных препаратов", - сообщил Викрам Сингх Пуния. Общий объем инвестиций в проект составит около 3,5 млрд рублей, добавил он.

"Импортозамещение и внедрение новых технологий принадлежат к числу важнейших направлений нашей работы. Правительство региона заинтересовано в приходе новых инвесторов и готово оказывать им комплексную государственную поддержку. Мы предельно открыты и для внутренних инвесторов, которые намерены расширять производства и создавать новые предприятия и отрасли региональной промышленности", - подчеркнул Владимир Якушев.

Форум "Лидеры России"

Одной из важнейших тем недели вновь стала подготовка высококвалифицированных кадров для региональной и российской экономики. Молодым бизнесменам и управленцам предстоит работать в условиях суровой конкуренции, поэтому самое важное для каждого из них - научиться конкурировать с самим собой. Такое напутствие дал Владимир Якушев участникам полуфинала Всероссийского конкурса "Лидеры России", который прошел в Екатеринбурге. Среди трехсот участников конкурса - 44 тюменца.

Рассказывая конкурсантам о накопленном в регионе опыте эффективного управления, особое внимание губернатор обратил на взаимодействие власти и бизнеса.

"Нужно понимать, что взаимодействие власти и бизнеса - это сложно, но есть главная задача, которая нас объединяет - это развитие нашей страны. От этой задачи и надо отталкиваться, принимая то или иное управленческое решение. Понятный и открытый диалог с инвесторами приносит результат. Я считаю, что главное, с чем должен прийти бизнес в наш регион, - это рабочие места. Больше ничем мы бизнес "грузить" не должны: ни благотворительностью, ни поддержкой спорта, ни участием в каких-то других программах. И, как показывает практика, со временем бизнес ко всему этому приходит сам", - отметил Владимир Якушев.

Финал Всероссийского конкурса "Лидеры России" состоится в начале 2018 года в Москве.

Фото ИА "Тюменская линия"

По мнению экспертов, очень большое значение для подготовки высококвалифицированных и обладающих самыми передовыми знаниями и навыками специалистов имеют конкурсы профессионального мастерства. На уходящей неделе в Тюмени состоялась церемония награждения победителей регионального чемпионата "Молодые профессионалы" WorldSkills Russia, в котором приняли участие более 190 молодых специалистов, а также 12 юниоров из Тюмени, Тобольска, Ишима, Заводоуковска, Голышмановского района. Ребята состязались в 34 компетенциях. Как пояснила директор департамента труда и занятости Тюменской области Надежда Мазуркевич, после регионального этапа призеров ждут отборочные турниры, которые пройдут в семи городах России.

Фото ИА "Тюменская линия"

Еще одним ярким праздником стала церемония закрытия заключительного этапа конкурса "Славим человека труда" Уральского федерального округа, которая прошла в Тюменском драмтеатре. В конкурсе профессионального мастерства среди инженеров-электроэнергетиков все призы достались выпускникам Тюменского индустриального университета. По итогам состязания фельдшеров скорой медицинской помощи весь пьедестал почета также заняли тюменцы.

"Каждый год на конкурсе появляется что-то новое: необходимо поддерживать уровень знаний, напряжение сохраняется. Самое сложное здесь – сохранять концентрацию, быть быстрее и лучше всех", - рассказал победитель конкурса "Славим человека труда", фельдшер общепрофильной бригады подстанции № 4 Сергей Бем.

Фото ИА "Тюменская линия"

Тюмень активно поддерживает свою репутацию одного из центров современной креативной культуры. На этой неделе в центре города появился новый оригинальный арт-объект. На стене бывшей швейной фабрики на ул. Володарского вместо кирпичной кладки горожане увидели бревенчатый дом и обрамленные резными наличниками окна с эмблемами современных гаджетов. Арт-объект появился благодаря сотрудничеству организаторов исторического парка "Россия - моя история" с тюменскими художниками из арт-группы "Цвет города" и художником из Екатеринбурга Славой Птрк.

"Мы видим сочетание традиций, истории и новых технологий. Современная молодежь смотрит на мир не через окна квартиры, а открывает его через окна гаджетов, которые позволяют найти любую информацию, обучаться и развиваться. В историческом парке история тоже представлена в современном мультимедийном формате, в понятной и доступной современным молодым людям форме", - рассказал директор исторического парка "Россия - моя история" Павел Шафорост.

t-l.ru

Настроение у тюменцев уже новогоднее, ведь до любимого праздника осталось всего 22 дня. На уходящей неделе в Тюмени, как и во всей стране, начала работу бесплатная "горячая линия" Деда Мороза. Позвонив по тел. +7(345)2658098, дети и взрослые могут поделиться с самым главным добрым волшебником своими желаниями. Но перед этим, по традиции, надо порадовать Деда Мороза, рассказав ему стихотворение. На табуретку при этом вставать не обязательно.

Евгений Бабенко