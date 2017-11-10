Итоги недели: тюменские фермеры догоняют крупные сельхозпредприятия

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Был в Тюмени исторический, без преувеличения, момент, когда в один день открылось движение сразу по двум новым мостам. Нынешние ноябрьские дни тоже имеют все шансы войти в историю региона - меньше чем за семь дней в областном центре распахнули двери для посетителей два крупных музея. Не случайно губернатор Тюменской области Владимир Якушев назвал эти события музейной революцией.

Вслед за мультимедийными историческим парком "Россия - моя история" открылся Музейный комплекс им. Ивана Словцова. По сложившемуся уже доброму тюменскому обычаю это долгожданное событие превратилось в настоящий праздник - тюменцы и гости города увидели проект "Работа никогда не завершается" в рамках четвертой Уральской индустриальной биеннале современного искусства. В экспозицию вошли работы 26 современных художников из России, Азербайджана, Турции и Италии.

"Принципиально важно, что наш музейный комплекс открывается совершенно удивительной выставкой, очень интересной, свежей, новой. Нам хотелось впустить в новое здание это ощущение времени: свежесть, адекватность, эффективность, драйв. Все, что сегодня сопровождает нашу удивительную, интересную и многоукладную жизнь", - подчеркнула первый заместитель губернатора Тюменской области Наталья Шевчук.

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Общая площадь нового музея составляет 29 тыс. кв. м, из них 4 тыс. кв. м занимает выставочное пространство. Здесь разместятся 350 тыс. экспонатов. В музее уже работает фондохранилище, которое вмещает более 30 коллекций предметов. В здании есть амфитеатр на 300 мест. Единовременно тюменский Музейный комплекс сможет принять 1 тыс. посетителей.

"Сегодня это совсем не тот музей, к которому мы все привыкли - это пространство, большие залы, зона отдыха и содержательного досуга, возможность для проведения больших мероприятий и обширной экспозиционно-выставочной деятельности", - отметила директор музейного комплекса Светлана Сидорова. Отметим, что музейная революция по-тюменски на этом не заканчивается - весной 2018 года в Тобольске планируется открыть музей царской семьи Романовых.

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Главной экономической новостью недели, без сомнения, стало заявление Владимира Якушева о том, что по итогам первого полугодия 2017 года региональный индекс производства сельскохозяйственной продукции составил 105%. "Ранее значение этого важного показателя колебалось от 96 до 100 процентов. Пятипроцентного роста сельхозпроизводства мы добились впервые", - подчеркнул глава региона, выступая на заседании совета по реализации приоритетных проектов в сфере агропромышленного комплекса.

Однако почивать на лаврах Владимир Якушев тюменским аграриям не позволил. В современных экономических условиях очень важно не только производить конкурентоспособную продукцию, но и уметь ее реализовать на региональном и внешнем рынках, подчеркнул он.

"Мы с вами начинаем жить по новым правилам софинансирования господдержки проектов в сфере АПК. Теперь из федерального бюджета будет выделяться только 22 процента средств, а 78 процентов приходится на областной бюджет. Это потребует от нас дополнительных расходов в объеме около 5 миллиардов рублей в год. В такой ситуации тема сбыта сельхозпродукции имеет огромное значение. Не надо надеяться на административный ресурс, на то, что губернатор стукнет кулаком по столу, и вся продукция тут же продастся. Сегодня сбыт произведенной продукции, логистика, транспорт - одно из самых узких мест, и это касается не только агропромышленного комплекса, но и других отраслей экономики. Для решения этих проблем нужны очень серьезные усилия", - поставил задачу глава региона.

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Еще одну интересную аграрную новость жители региона услышали от заместителя губернатора, директора департамента АПК Владимира Чейметова. Он сообщил, что почти половину сельхозпродукции в Тюменской области производят крестьянской-фермерские и личные подсобные хозяйства. "В регионе насчитывается более 172 тысяч личных подсобных хозяйств и свыше 1,1 тысячи крестьянско-фермерских хозяйств. В 2016 году они произвели сельскохозяйственной продукции на 35,2 миллиарда рублей", - сообщил он.

По поручению Владимира Якушева в регионе будет разработан рейтинг муниципалитетов по развитию сельского хозяйства, аналогичный ежегодному рейтингу инвестиционной активности. С 2018 года аграрный рейтинг станет одним из основных критериев комплексной оценки работы глав муниципалитетов.

Победителем соревнования в отрасли сельского хозяйства Тюменской области в 2017 году стал Заводоуковский городской округ. Его глава Александр Анохин принял из рук губернатора переходящее знамя, которое до конца 2018 года будет принадлежать заводоуковским аграриям.

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Одной из важнейших даже не новостей, а тем недели стал XIV форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который прошел в Челябинске. Главными действующими лицами форума стали президент России Владимир Путин и президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. Тюменскую делегацию на форуме возглавлял Владимир Якушев.

"У Тюменской области и Республики Казахстан давние добрососедские отношения. Нас объединяет не только общая граница, но и исторические, культурные, экономические связи. Мы расширяем сотрудничество в сельском хозяйстве и промышленности. Укрепляются связи в сфере образования, здравоохранения и науки. Тюменская область активно участвует в реализации программы приграничного и межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который входит в число наших основных внешнеторговых партнеров", - подчеркнул Владимир Якушев, добавив, что возможности для расширения взаимной торговли далеко не исчерпаны.

Губернатор назвал несколько направлений для развития сотрудничества. Это агропромышленный комплекс и пищевая промышленность, IT-сфера, туризм, медицина, образование, логистика и торговля.

Член Совета Федерации от Тюменской области Степан Киричук на форуме участвовал в работе секции, которая рассматривала вопросы законодательного обеспечения межрегионального сотрудничества.

"С 2017 года в России начал работать новый федеральный закон номер 179 о приграничном сотрудничестве. Это очень интересный законодательный акт, который определяет систему договоров о сотрудничестве, начиная с уровня местного самоуправления. Теперь два села или муниципалитета, находящиеся в разных государствах и разделенные государственной границей, могут самостоятельно отрегулировать какие-то хозяйственные вопросы, или, например, договориться о проведении совместных культурных мероприятий или спортивных соревнований", - рассказал Степан Киричук.

По мнению сенатора, новый закон открывает широкие перспективы для развития тюменско-казахстанского сотрудничества в самых разных сферах.

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Тюмень вновь подтвердила свой статус креативного города. На этот раз такую оценку дал известный российский политик, председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. Он принял участие в международной конференции Calvert Forum Siberia, пленарная сессия которой прошла в тюменском молодежном театральном центре "Космос".

"Примерно год назад фондом Calvert 22 совместно с компанией PwC было проведено исследование креативного потенциала, которое затрагивало разные города России. Для меня стало большой неожиданностью, что Тюмень вышла в число передовиков. У нее большой креативный потенциал, который еще себя покажет", - подчеркнул Алексей Кудрин.

Владимир Якушев, в свою очередь, вновь подтвердил, что готов поддерживать креативные идеи тюменцев. Около 120 инновационных проектов получили финансовую государственную поддержку в Тюменской области за последние три года. Общий объем господдержки составил 360 млн рублей.

По словам губернатора, для поддержки инновационных стартапов в регионе в 2017 году началась реализация программы, которую можно назвать "Три тройки". Молодой предприниматель может получить займ в размере 3 млн рублей сроком на три года под 3% годовых. "Проекты, авторы которых претендуют на получение таких займов, проходят публичный отбор. В реализации программы активно участвует компания "Газпром нефть", в том числе и финансово", - рассказал глава региона.

Владимир Якушев подчеркнул, что тема развития креативной экономики очень актуальна для региона. "Могу гарантировать, что правительство Тюменской области внимательно прислушается ко всем предложениям, которые прозвучат на конференции Calvert Forum Siberia. Мы готовы реализовывать креативные идеи на тюменской земле", - подчеркнул губернатор.

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Жители Тюмени считают свой город абсолютно удобным для жизни. К такому выводу пришли эксперты Финансового университета при правительстве РФ, оценивая итоги социологического опроса, проведенного летом и осенью 2017 года в крупных и средних городах страны. Среди опрошенных тюменцев более 70% в основном довольны состоянием дома, в котором живут, 95% полностью или в основном удовлетворены благоустройством города. При этом сроки и качество обслуживания жилья устраивают только 63% респондентов. Доля тех, кто полностью или в основном согласен с тем, что город удобен для жизни, составила 98%.

Высокое качество жизни в Тюмени - это, не в последнюю очередь, результат конструктивного сотрудничества органов власти и гражданского общества. Этот тезис нашел очередное подтверждение на III форуме "Сообщество Сибири". Выступая перед представителями общественных организаций, Владимир Якушев в очередной раз обратился к ним за помощью. Тюменские сети водоснабжения ожидает масштабная модернизация, и губернатор призвал активистов проконтролировать качество работ.

"Регион готовится к подписанию концессионного соглашения, которое коснется объектов водоснабжения и водоотведения, очистных сооружений, ливневой канализации. Общий объем инвестиций оценивается в 22 миллиарда рублей. Понятно, что есть стандарты, по которым мы будем проверять и контролировать концессионера, но очень важно, чтобы и вы к этому присоединились. Проект серьезный, в этих объектах город очень нуждается, поэтому присутствие институтов гражданского общества и структур общественного контроля здесь просто необходимо", - подчеркнул Владимир Якушев, обращаясь к участникам форума.

t-l.ru

События, достойные войти в число новостей недели, происходят, разумеется, не только в Тюмени. Ишимский театр начал новый сезон в капитально отремонтированном здании. Театр давно нуждался в ремонте, а в 2016 году еще и серьезно пострадал во время весеннего паводка. Средства на ремонт были выделены из областного бюджета.

"В 2018 году будут продолжены работы по благоустройству территории вокруг театра. Здесь появится брусчатка, цветники", - рассказал глава Ишима Федор Шишкин. Таким образом, ишимские театралы и все жители города получат еще один уютный уголок для отдыха.

t-l.ru

Евгений Бабенко