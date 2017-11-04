Итоги недели: тюменская молодежь радует земляков успехами

Фото ИА "Тюменская линия"

Открытие в Тюмени мультимедийного исторического парка "Россия - моя история" стало самым ярким и праздничным событием не только уходящей недели. Появление новой крупной жемчужины в тюменском музейном ожерелье по праву может претендовать на одно из первых мест в рейтинге событий года.

"Парк "Россия - моя история" даст ответы на многие вопросы и сформирует у подрастающего поколения правильное отношение к истории нашего государства. Мы получили хорошую, интересную, современную и интерактивную площадку. Я уверен, что она будет пользоваться огромной популярностью и у жителей, и у гостей Тюмени", - заявил губернатор Владимир Якушев, подчеркнув, что парк предназначен не только для школьников и студентов, а для всех поколений.

Глава региона поблагодарил администрацию президента России, патриархию РПЦ, компанию "Газпром" и Фонд гуманитарных проектов за совместную работу при создании современного музея. Владимир Якушев выразил признательность строителям, проектировщикам, специалистам музейного дела - всем, кто воплотил проект мультимедийного парка в жизнь.

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"Здание, в котором разместился парк "Россия - моя история", было переоборудовано в рекордные сроки - менее, чем за полгода его превратили в современный мультимедийный комплекс. Такая колоссальная работа заслуживает глубокого уважения. Тот продукт, который мы получили в Тюмени, без сомнения, более продвинут, чем московский, так как здесь мы опирались на последние обновления контента: у вас десятая версия, а на ВДНХ - первая", - сообщил управляющий директор Фонда гуманитарных проектов Иван Есин.

Одна из важнейших новостей недели пришла с торжественного собрания, посвященного 25-летнему юбилею Торгово-промышленной палаты Тюменской области. Владимир Якушев заявил, что несмотря на непростые экономические условия, все основные меры государственной поддержки предпринимательства из регионального бюджета в 2018 году будут сохранены на прежнем уровне.

"Запланирована государственная поддержка в форме субсидирования технического перевооружения, в том числе лизинга оборудования и затрат на оплату процентов по договорам кредита, заключенным промышленными предприятиями с российскими кредитными организациями. Кроме того, в 2018 году сохранится возмещение нефтегазодобывающим компаниям 5 процентов стоимости заказанного и оплаченного оборудования и других материальных ресурсов, произведенных на предприятиях, зарегистрированных и имеющих производственные мощности в Тюменской области", - сообщил губернатор, отвечая на вопросы бизнесменов.

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Отметим, что на 2018 год сохранены объемы финансирования господдержки малого и среднего бизнеса. На уровне 2017 года предусмотрено финансирование субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на развитие лизинга оборудования. Безусловно, это хорошие новости не только для предпринимательского сообщества, но и для всех жителей региона. Ведь бизнес создает для тюменцев рабочие места и платит налоги в социально ориентированный бюджет.

А бюджет наш именно социально ориентированным и останется, несмотря на то, что в результате принятых на федеральном уровне изменений бюджетного и налогового законодательства региональная казна ежегодно будет недополучать около 10 млрд рублей. Об этом директор областного департамента финансов Татьяна Крупина сообщила на заседании президиума регионального правительства.

"Расходы на социальную сферу в 2018-2019 годах составят 47 процентов, в 2020 году - 45 процентов в общем объеме бюджетных расходов", - отметила Татьяна Крупина.

Проект бюджета на ближайшие три года - дефицитный, отметил Владимир Якушев. Это связано со снижением доходной базы и необходимостью завершения начатых приоритетных инфраструктурных проектов в транспортной и социальной сферах: строительством таких нужных для жителей региона школ, детских садов, дорог, поддержкой сельского хозяйства и предпринимательства. Глава региона нацелил руководителей исполнительных органов власти на максимально эффективное использование бюджетных ресурсов.

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Уходящую тюменскую неделю, ничуть не преувеличивая, можно назвать молодежной, инновационной, креативной и продвинутой. Тюменские юноши и девушки не переставали удивлять и радовать земляков.

Победитель 44 чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills Abu Dhabi 2017 в компетенции "Сетевое и системное администрирование" Леонид Шмаков и обладательница медальона за профессионализм в компетенции "Малярные и декоративные работы" студентка Тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства Ольга Ячменёва рассказали на встрече с Владимиром Якушевым, как трудно было бороться за награды престижного международного турнира.

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"Чемпионат проходил трудно. У меня было 28 соперников из разных стран. Самыми сильными конкурентами, конечно, стали представители Сингапура, Южной Кореи, Китая. Основными соперниками из Европы были участники из Франции, Германии и Венгрии. Перед началом соревнований в задания были внесены изменения, к которым я оказался не вполне готов. Поэтому каждый вечер перед началом очередного дня чемпионата приходилось тратить очень много времени на подготовку. По официальным результатам турнира видно, что разрыв между бронзой и золотом по 700-балльной шкале составил три балла. Борьба была очень напряженной", - рассказал Леонид Шмаков.

Ольгу Ячменёву, по ее собственным словам, конкуренты и судьи поначалу недооценили - маленькая, мол, что она сможет. "Сперва я отставала от соперников, но в последний день соревнований успела завершить конкурсное задание. Это всех шокировало. Я была очень рада представлять Тюменскую область на соревнованиях такого высокого международного уровня", - подчеркнула она. Тюменская студентка поблагодарила Владимира Якушева за активную поддержку развития движения WorldSkills в Тюменской области.

Владимир Якушев отметил, что тюменская молодежь проявляет большой интерес к этому движению, поэтому необходимо организовать для школьников и студентов серию встреч с медалистами чемпионата мира WorldSkills. "Мы должны формировать у нашей молодежи стремление двигаться вперед, меняя к лучшему себя и мир", - убежден губернатор.

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Маститые тюменские журналисты на этой неделе в очередной раз почувствовали у себя за спиной дыхание юных конкурентов и преемников. В Тюмени стартовал XXIV Всероссийский фестиваль детских радиопрограмм "Птенец–2017".

"Участие в подобном проекте - это большое везение, потому что радио и прямые эфиры меняют каждого, кто работает в этой сфере. В моей жизни был небольшой период после университета, когда я работал на одной региональной компании, и эфиры на утреннем канале - это то, что перестраивает твои мозги, твою личность. То, что ты получаешь, практикуясь в СМИ, помогает потом всю жизнь, этим вещам никогда не научишься, сидя за партой", - поделился опытом с юными журналистами директор департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Павел Белявский.

Он напомнил участникам фестиваля о том, что XXI век - это век Интернета и визуальной культуры, однако за всем этим стоит сильное и живое русское слово. Павел Белявский пожелал ребятам работать с этим словом, осваивать новые горизонты и при этом оставаться самими собой, следовать своим путем, потому что именно так можно обрести в жизни счастье.

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Два форума молодых инноваторов начали работу в Тюмени на этой неделе. На областном научном форуме "Шаг в будущее", который открылся в гимназии №16, тюменские школьники представили умный самовар, робот для очистки нефтяной трубы от парафинов, принтер Брайля, электроскейтборд, рюкзак с функцией зарядного устройства, и еще множество оригинальных технических идей.

Ученик ишимской школы №8 Михаил Пачганов сделал рюкзак с солнечной батареей, которая за два часа полностью заряжает аккумулятор телефона. "Портативное зарядное устройство в магазине стоит полторы тысячи рублей. Но зачем переплачивать, если можно потрудиться и сделать самому?", - резонно отметил изобретатель. Себестоимость его изобретения не превысила и ста рублей.

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Среди участников первого форума технологических предпринимателей "Технокульт", который стартовал в Тюменском технопарке, молодежь составляет подавляющее большинство. Поэтому эксперты форума призвали начинающих предпринимателей-инноваторов ставить перед собой глобальные задачи.

"Состоявшихся инновационных проектов мирового уровня в Тюмени пока нет. Во многом это связано с тем, что идея о покорении мирового рынка изначально не закладывается в архитектуру проектов. Проблема в отсутствии верного целеполагания - предприниматели уже на старте задают себе некий потолок, ставят ограничения, преодолеть которые бывает очень сложно", - отметил начальник управления промышленности и предпринимательства департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Антон Машуков.

По его мнению, тюменские предприниматели, начиная высокотехнологичный и инновационный бизнес, особенно в сфере информационных технологий, должны с самого начала ориентироваться не на региональный или российский, а на международный рынок.

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Тюмень готовится отпраздновать День народного единства. На этой неделе внимание жителей и гостей областного центра привлекла фотозона с хэштегом #мыедины, размещенная в ТРЦ "Кристалл". Арт-объект длиной восемь метров появился в торгово-развлекательном центре в преддверии праздника.

Многочисленные посетители торгового центра не только сфотографировались на фоне хэштега #мыедины с табличками, изображающими смайлики с национальным колоритом, но и усовершенствовали арт-объект, украсив его разноцветными наклейками, на которых на языках разных народов России написаны слова "дружба", "счастье", "мир". Одним из первых принял участие в акции #мыедины председатель национально-культурной автономии казахов Тюменской области Есенгали Ибраев.

"Наш сибирский край славен тем, что на протяжении многих столетий здесь соседствует единая общность всех народов. Участвуя в этой акции, мы все, независимо от национальности и вероисповедания, хотим заявить о своем единстве. В Тюменской области дружно живут и трудятся представители более 140 национальностей. Мы все живем в одной многонациональной России, и именно в единстве заключается наша сила", - отметил лидер казахской общины в интервью обозревателю "Тюменской линии".

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В канун Дня народного единства 150 тюменцев приняли участие во всероссийском Большом этнографическом диктанте.

"Патриотизм - база любого государства, а его истоки - в любви к малой Родине, в возможности строить коммуникации со всеми, кто проживает рядом. Это невозможно без знания истории и национальных традиций. Поэтому я считаю этнографический диктант отличной возможностью проверить себя, научиться выстраивать отношения в огромной многонациональной стране", - отметил один из участников диктанта, депутат Тюменской областной думы Виктор Рейн.

Этнографический диктант - не строгий экзамен, а объединяющее мероприятие, оно вызывает не волнение, а только радость и гордость за свою страну, уверена студентка ТюмГУ Анастасия Вилемсон. Отметим, что по прогнозам организаторов во всероссийском диктанте примут участие не менее 200 тыс. человек. Итоги Большого этнографического диктанта будут подведены в День Конституции России 12 декабря.

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Тюмень без ложной скромности продолжает рекламировать себя на международном уровне. Причем занимаются этим добрым делом не только власти, но и обычные жители региона. Более 3 тыс. тюменцев стали участниками акции "Подари открытку другу", которая стартовала в областном центре на уходящей неделе. Приглашения посетить Тюмень и Тюменскую область отправлены уже в 15 стран мира и более чем в 50 городов России.

"Мы знаем, что люди верят сарафанному радио и доверяют мнению друзей. И когда друг пришлет тебе открытку и пригласит к себе в гости - это самый лучший ход. Важно и то, что мы вовлекаем самих тюменцев в изучение туристического потенциала региона", - отметил директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Андрей Пантелеев.

Приятным бонусом акции стала возможность выиграть бесплатное авиапутешествие в Тюмень. Шанс есть у всех получателей уникальной открытки. Для участия необходимо до 25 декабря сфотографировать полученную из Тюмени открытку и выложить ее в Instagram под хэштегом #хочувтюмень.

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Евгений Бабенко