  • 16 февраля 202516.02.2025воскресенье
  • USD90,3099
    EUR94,8876
  • В Тюмени -9..-11 С 4 м/с ветер юго-восточный

На громкие чтения сказки "Конек-горбунок" приглашает Менделеевка

Общество, 15:15 16 февраля 2025

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Громкие чтения сказки Петра Ершова "Конек-горбунок" пройдут в Тюменской областной научной библиотеке имени Менделеева (ул. Орджоникидзе, 59) 19 и 22 февраля. Начало мероприятия — в 14 часов.

В честь 210-летия со дня рождения Петра Ершова библиотекари познакомят юных тюменцев с первой частью известной русской сказки нашего земляка. Участники услышат историю о том, как крестьянский сын сталкивается с невероятными событиями и начинает необычное путешествие на волшебном коньке-горбунке.

Вход по предварительной записи, запись — в посте по ссылке.

Возрастное ограничение: 6+.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# библиотека Менделеева , Петр Ершов

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:03 16.02.2025Эксперт рассказал жителям Тюменской области про выбор молочной продукции
17:00 16.02.2025Один человек пострадал на пожаре в Исетском районе
16:00 16.02.2025Центр опережающей профподготовки Тюменской области возглавил всероссийский рейтинг
15:15 16.02.2025На громкие чтения сказки "Конек-горбунок" приглашает Менделеевка

Настоящий ресурс использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика, предоставляемый компанией ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс), сервис Яндекс Метрика использует файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и храниться на серверах Яндекса в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере.