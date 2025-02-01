На громкие чтения сказки "Конек-горбунок" приглашает Менделеевка

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Громкие чтения сказки Петра Ершова "Конек-горбунок" пройдут в Тюменской областной научной библиотеке имени Менделеева (ул. Орджоникидзе, 59) 19 и 22 февраля. Начало мероприятия — в 14 часов.

В честь 210-летия со дня рождения Петра Ершова библиотекари познакомят юных тюменцев с первой частью известной русской сказки нашего земляка. Участники услышат историю о том, как крестьянский сын сталкивается с невероятными событиями и начинает необычное путешествие на волшебном коньке-горбунке.

Вход по предварительной записи, запись — в посте по ссылке.

Возрастное ограничение: 6+.