Итоги недели: две сенсации от Владимира Якушева

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Заявление губернатора Тюменской области Владимира Якушева о том, что для снижения процентных ставок по банковским кредитам для развития региональной промышленности следует использовать финансовые ресурсы Центрального банка РФ, стало одной из важнейших новостей уходящей недели.

"Мы прекрасно понимаем, что если занимать деньги в банках по предлагаемой ими процентной ставке даже на максимальный трехлетний срок, то реализовать какой-либо инвестиционный проект просто невозможно. Поэтому я считаю, что размер процентной ставки не должен превышать 3-5 процентов. И то, пять - это уже накладно, лучше три. Поэтому наша рабочая группа будет проводить серьезные консультации с Центральным банком России", - сообщил Владимир Якушев, отвечая на вопрос обозревателя "Тюменской линии" на пресс-конференции в пресс-центре МИА "Россия сегодня".

Отметим, что Владимир Якушев не только входит в тройку самых влиятельных глав регионов, но и по поручению президента России Владимира Путина возглавляет рабочую группу Государственного совета РФ по вопросу о развитии региональной промышленной политики. По мнению тюменского губернатора, у Центробанка РФ есть ресурсы и инструменты, позволяющие обеспечить снижение процентных ставок по кредитам для реализации инвестпроектов.

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"Финансовые инструменты Центробанка РФ могут быть использованы для развития отечественной промышленности, причем не только на региональном уровне, но и для реализации инвестиционных проектов федерального масштаба. Однако такие действия ни в коем случае не должны раскрутить инфляцию, поэтому необходимо провести серьезные расчеты", - подчеркнул губернатор. По его словам, в доклад Госсовету России будет включен специальный подраздел, посвященный финансовой поддержке региональной промышленности.

Еще одна сенсация, прозвучавшая на этой неделе из уст Владимира Якушева - Тюмень намерена продолжать борьбу за право принять чемпионат мира по биатлону в 2021 году.

"Юридическая ситуация вокруг чемпионата мира по биатлону 2021 года такова: принято решение IBU о том, что новое место проведения этих соревнований будет определено в сентябре 2018 года. Процедура пройдет в Хорватии. Думаю, нам нужно сконцентрироваться, вновь пройти весь путь и получить право на чемпионат", - сказал Владимир Якушев.

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По словам главы региона, по поводу повторного участия Тюмени в конкурсе на право проведения ЧМ-2021 по биатлону проведут консультации с Союзом биатлонистов России и федеральным министерством спорта. "По итогам этих консультаций будет принято окончательное решение о том, как нам себя вести в сложившейся ситуации", - сообщил губернатор, который входит в состав правления СБР.

Самым ярким и красочным событием недели в Тюмени стало, безусловно, открытие региональной программы XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. В празднике молодости и интернациональной дружбы, который состоялся в молодежном театральном центре "Космос", принял участие Владимир Якушев.

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"За смелой, активной и креативной молодежью - будущее нашей планеты. Мир ждет ваших смелых идей, и понимая, какая сейчас напряженная международная обстановка, мы надеемся, что этот фестиваль даст значительный толчок в укреплении мира", - подчеркнул глава региона. Отметим, что в состав прибывшей в Тюменскую область фестивальной делегации вошли 44 участника из 34 стран.

Тюменцы активно участвуют в XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи. В частности, у гостей фестиваля огромной популярностью пользуется тюменская бизнес-игра "Завод".

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Тюменская областная дума на этой неделе приняла два важных закона, направленных на увеличение доходной базы областного и местных бюджетов и восстановление принципов социальной справедливости в налогообложении. Депутаты проголосовали за новую систему налогообложения недвижимости, исходя из ее кадастровой стоимости. Кроме того, приняты изменения в закон Тюменской области "О транспортном налоге".

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Важнейшим культурным событием недели стало, безусловно, открытие в Тюмени краеведческих чтений, посвященных 100-летию пребывания императорской семьи Николая II в Тобольской губернии.

"Осмысление истории - лучшее средство воспитания личности, формирования ее самосознания. Не секрет, что в прошлом столетии тема царской семьи не была магистральной в общественной жизни. Сегодня многое делается для восстановления связи времен и исторической правды о правлении Романовых, для сохранения памяти об императорской семье Николая II", - подчеркнул в приветствии участникам чтений Владимир Якушев.

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В программе краеведческих чтений - знакомство с историческими исследованиями темы ссылки императорской семьи Николая II, предметами, свидетельствующими о ее пребывании в Тобольске, которые хранятся в фондах Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника. Речь также пойдет об истории создания музея памяти императорской семьи Николая II в Тобольске. Кроме того, участникам форума презентуют новый культурно-образовательный туристский продукт "Императорский маршрут "Романовы и Сибирь".

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В Тюмени презентовали мультимедийной исторический парк "Россия – моя история". Актеры молодежных театров перевоплотились в персонажей с известных полотен. Среди бутиков и стендов торгового центра расположились "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" и "Бурлаки на Волге" Ильи Репина, "Девушка с персиками" Валентина Серова и "Купчиха за чаем" Бориса Кустодиева.

Организаторы проекта уверены, что подобная акция, где с помощью силы искусства оживают статичные полотна, лучше всего отражает суть работы мультимедийного исторического парка "Россия – моя история", в котором с помощью современных технологий оживет история всей страны.

С ноября по декабрь в расписании работы парка "Россия - моя история" уже запланированы многочисленные уроки для ребят со всего региона.

Евгений Бабенко