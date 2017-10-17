Владимир Якушев: проценты по кредитам для инвесторов нужно снижать

Пресс-конференция губернатора Тюменской области на площадке МИА "Россия сегодня", admtyumen.ru

Процентная ставка по банковским кредитам, привлекаемым для реализации инвестиционных проектов, должна составлять от 3 до 5 процентов. Такое мнение высказал губернатор Тюменской области Владимир Якушев на пресс-конференции в пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве.

"Федеральный фонд поддержки промышленности располагает средствами в объеме 40 миллиардов рублей. Если говорить обо всех 85 регионах России и том огромном количестве инвестиционных проектов, которые реализуются в нашей стране - сумма, конечно, архималенькая", - отметил Владимир Якушев. Напомним, по поручению президента России Владимира Путина губернатор Тюменской области возглавил рабочую группу Государственного совета РФ по вопросу о развитии региональной промышленной политики?

"Мы прекрасно понимаем, что если занимать деньги в банках по предлагаемой ими процентной ставке даже на максимальный трехлетний срок, то реализовать какой-либо инвестиционный проект просто невозможно. Поэтому я считаю, что максимальная процентная ставка не должна превышать 3-5 процентов. И то, пять - это уже накладно, лучше три. Поэтому наша рабочая группа будет проводить серьезные консультации с Центральным банком России", - сообщил губернатор.

По его мнению, у Центробанка РФ есть ресурсы и инструменты, позволяющие обеспечить снижение процентных ставок по кредитам для реализации инвестпроектов. "Для спасения того или иного системообразующего банка вбрасываются огромные объемы средств. Естественно, это надо делать, иначе может наступить коллапс банковской системы. Кризис 1998 года помнят все, больше такого допускать нельзя. Поэтому Центральный банк поступает совершенно правильно, говорю это со знанием дела, как бывший банкир", - отметил глава региона.

В то же время, по мнению Владимира Якушева, финансовые инструменты Центробанка РФ могут быть использованы для развития отечественной промышленности, причем не только на региональном уровне, но и для реализации инвестиционных проектов федерального масштаба. "Однако такие действия ни в коем случае не должны раскрутить инфляцию, поэтому необходимо провести серьезные расчеты. Мы должны знать, какой процент инфляции получим в результате вложения серьезных средств в поддержку нашей промышленности, и как это отразится на наших кошельках, в частности, на потребительских ценах. С другой стороны, нужно понимать, каким будет эффект от создания новых рабочих мест и улучшения делового климата в регионах. Исходя из этого и нужно принимать решение", - подчеркнул он.

Владимир Якушев сообщил, что в доклад Государственному совету России, который готовит рабочая группа под его руководством, будет включен специальный подраздел, посвященный финансовой поддержке региональной промышленности.

Евгений Бабенко