Тюмень не намерена отказываться от ЧМ-2021 по биатлону

Фото ИА "Тюменская линия"

Тюмень по-прежнему может претендовать на проведение чемпионата мира по биатлону в 2021 году. Об этом заявил губернатор Тюменской области, член правления Союза биатлонистов России Владимир Якушев, общаясь с журналистами телеканала "Матч ТВ" после завершения пресс-конференции в пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве.

"Юридическая ситуация вокруг чемпионата мира по биатлону 2021 года такова: принято решение IBU о том, что новое место проведения этих соревнований будет определено в сентябре 2018 года. Процедура пройдет в Черногории. Думаю, нам нужно сконцентрироваться, вновь пройти весь путь и получить право на чемпионат", - сказал Владимир Якушев.

По словам главы региона, по поводу повторного участия Тюмени в конкурсе на право проведения ЧМ-2021 по биатлону будут проведены консультации с Союзом биатлонистов России и федеральным министерством спорта. "По итогам этих консультаций будет принято окончательное решение о том, как нам себя вести в сложившейся ситуации", - сообщил он.

Напомним, решение о проведении ЧМ-2021 по биатлону в Тюмени принял конгресс IBU, который состоялся в Кишиневе в сентябре 2016 года. Тюменскую заявку поддержали тогда 25 делегатов их 49. Однако в феврале 2017 года IBU лишил Тюмень права на чемпионат в связи с антироссийским "допинговым скандалом", бездоказательно инспирированным недобросовестными чиновниками Всемирного антидопингового агентства (WADA).

"Мы видим, что сегодня ситуация во многом поменялась. Есть утвержденная дорожная карта возобновления сотрудничества между российским и всемирным антидопинговыми агентствами. С российской стороны для этого сделано очень многое. Я оптимист и надеюсь, что к тому моменту, когда будет определяться место проведения ЧМ-2021, главная точка напряжения исчезнет, все претензии будут сняты, разум восторжествует, и все встанет на свои места", - сказал Владимир Якушев.

Россия любит и поддерживает биатлон, подчеркнул губернатор. "Российские, в том числе и тюменские болельщики, всегда очень тепло принимают спортсменов. Поэтому биатлонисты из других стран любят соревноваться в России. Мне кажется, эти аргументы в конце концов восторжествуют", - считает губернатор Тюменской области.

Евгений Бабенко