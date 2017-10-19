В Тюмени открылись краеведческие чтения, посвященные династии Романовых

myhistorypark.ru

Краеведческие чтения, посвященные 100-летию пребывания императорской семьи Николая II в Тобольской губернии открылись в Тюмени.

В работе этого культурологического форума принимают участие руководители компаний туриндустрии Тюмени и Тобольска, общественные деятели, историки, представители научного сообщества, студенты вузов.

В приветственном слове, которое губернатор Тюменской области Владимир Якушев направил в адрес организаторов и гостей Краеведческих чтений, он отметил, что большое общественное внимание к личности и судьбе последнего российского императора Николая II закономерно. 2017 год - это год столетия Российской революции и столетия окончания правления династии Романовых.

"С Романовыми были связаны три столетия истории государства Российского. За этот период страна пережила и взлеты, и драматические моменты. Она стала могущественной империей, одержала победы в великих войнах, расширила свои границы, многого достигла в науке и культуре. Не стало исключением и правление императора Николая II. Осмысление истории – это лучшее средство воспитания личности, формирования её самосознания. Не секрет, что в прошлом столетии тема царской семьи не была магистральной в общественной жизни. Сегодня многое делается для восстановления связи времен и исторической правды о правлении Романовых, о сохранении памяти об императорской семье Николая II", - подчеркнул Владимир Якушев.

Он выразил уверенность, что чтения позволят расширить круг научного поиска и привлечь авторитетных специалистов в области истории, краеведения, музееведения к осмыслению традиций российской государственности, путей дальнейшего развития нашего общества.

В программе форума - знакомство с историческими исследованиями темы ссылки императорской семьи Николая II, предметами, свидетельствующими о ее пребывании в Тобольске, которые хранятся в фондах Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника. Речь также пойдет об истории создания музея памяти императорской семьи Николая II в Тобольске. Кроме того, участникам форума презентуют новый культурно-образовательный туристский маршрут "Императорский маршрут "Романовы и Сибирь".