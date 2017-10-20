Тюменская облдума ограничила налоговые льготы для владельцев дорогих автомашин

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Закон об ограничении по льготному налогообложению для владельцев дорогостоящих автомашин принят в первом и втором окончательном чтениях на XII заседании Тюменской областной думы.

"Изменения в закон Тюменской области "О транспортном налоге" устанавливают, что налогоплательщики, владеющие автомобилями стоимостью свыше 3 миллионов рублей, с 1 января 2018 года лишаются льгот по транспортному налогу, предусмотренных региональным законодательством. Кроме того, региональных льгот по транспортному налогу лишаются владельцы автомобилей с мощностью двигателя свыше 100 лошадиных сил", - сообщил заместитель председателя постоянной комиссии по бюджету, налогам и финансам Николай Токарчук.

По его словам, для этих категорий автовладельцев-налогоплательщиков устанавливаются повышающие налоговые коэффициенты в зависимости от стоимости автомобиля и года его выпуска.

"Цель данных изменений в областной закон о транспортном налоге заключается в увеличении доходов регионального дорожного фонда, а также в исключении злоупотреблений со стороны недобросовестных налогоплательщиков, оформляющих дорогостоящие автомобили на людей, отнесенных к льготным категориям", - отметил заместитель председателя думской постоянной комиссии.

Для того, чтобы избежать увеличения налоговой нагрузки на жителей региона, сохраняются налоговые льготы по транспортному налогу для социально незащищенных слоев населения, подчеркнул Николай Токарчук.

"Средства, полученные от данного налога, будут использованы для строительства дорог и объектов дорожной инфраструктуры", - отметила директор областного департамента финансов Татьяна Крупина.

Евгений Бабенко