up

20.10.2017 пятница

EUR 67.9333

USD 57.5706

В Тюмени 2..4 С 6 м/с
ветер юго-западный

﻿
Главная / Новости / Политика

Тюменская облдума ограничила налоговые льготы для владельцев дорогих автомашин

19:36 19 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Закон об ограничении по льготному налогообложению для владельцев дорогостоящих автомашин принят в первом и втором окончательном чтениях на XII заседании Тюменской областной думы.

"Изменения в закон Тюменской области "О транспортном налоге" устанавливают, что налогоплательщики, владеющие автомобилями стоимостью свыше 3 миллионов рублей, с 1 января 2018 года лишаются льгот по транспортному налогу, предусмотренных региональным законодательством. Кроме того, региональных льгот по транспортному налогу лишаются владельцы автомобилей с мощностью двигателя свыше 100 лошадиных сил", - сообщил заместитель председателя постоянной комиссии по бюджету, налогам и финансам Николай Токарчук.

По его словам, для этих категорий автовладельцев-налогоплательщиков устанавливаются повышающие налоговые коэффициенты в зависимости от стоимости автомобиля и года его выпуска.

"Цель данных изменений в областной закон о транспортном налоге заключается в увеличении доходов регионального дорожного фонда, а также в исключении злоупотреблений со стороны недобросовестных налогоплательщиков, оформляющих дорогостоящие автомобили на людей, отнесенных к льготным категориям", - отметил заместитель председателя думской постоянной комиссии.

Для того, чтобы избежать увеличения налоговой нагрузки на жителей региона, сохраняются налоговые льготы по транспортному налогу для социально незащищенных слоев населения, подчеркнул Николай Токарчук.

"Средства, полученные от данного налога, будут использованы для строительства дорог и объектов дорожной инфраструктуры", - отметила директор областного департамента финансов Татьяна Крупина.

Евгений Бабенко

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: облдума , Николай Токарчук , Татьяна Крупина , налоги

Последние новости

19:36 Тюменская облдума ограничила налоговые льготы для владельцев дорогих автомашин
18:32 "Дом Пионеров" предлагает вспомнить историю страны к 100-летию Октябрьской революции
18:21 Альфа-Банк предлагает своим клиентам помощь в развитии бизнеса
18:10 Зеленый пояс Тюмени может стать самым большим в России
17:59 20 октября - события дня
17:48 В Тюменской области приняли новую систему налогообложения недвижимости
17:43 Тоболяки рассказали о ключевых трендах на энергетическом форуме в Москве
17:37 Инна Лосева: работать с градостроительной документацией станет проще
17:26 Депутаты предложили установить камеры видеонаблюдения на площадках для выгула собак
17:15 Ишимских школьников поразили масштабы нового завода по глубокой переработке зерна Фото
Все новости

Архив новостей

Октябрь, 2017
﻿

Губернатор

Законодательно закрепить требования по энергосбережению при капремонте предложил правительству РФ Владимир Якушев

Краеведческие чтения: Тюмень и Тобольск хранят память об императорской семье Николая II

В Тюмени открылись краеведческие чтения, посвященные династии Романовых

Политика

Тюменская облдума ограничила налоговые льготы для владельцев дорогих автомашин

Зеленый пояс Тюмени может стать самым большим в России

В Тюменской области приняли новую систему налогообложения недвижимости

Экономика

Альфа-Банк предлагает своим клиентам помощь в развитии бизнеса

Тоболяки рассказали о ключевых трендах на энергетическом форуме в Москве

Ишимских школьников поразили масштабы нового завода по глубокой переработке зерна

Общество

"Дом Пионеров" предлагает вспомнить историю страны к 100-летию Октябрьской революции

20 октября - события дня

ВФМС: Вячеслав Володин поддержал инициативу тюменца

Спорт

Женская сборная России по биатлону приступила к тренировкам в Тюмени

Тюменец выиграл блиц-турнир по настольному теннису на ВФМС в Сочи

Бесплатные занятия спортом для детей и ветеранов организовали в тюменской "Спарте"

Происшествия

В аварии на Старотобольском тракте есть пострадавшие

В Радужном в аварии погибла несовершеннолетняя девушка

Продавцу автомобиля в Тюмени пришлось отбиваться от покупателя
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+