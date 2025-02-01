64 млрд рублей потратили тюменцы в конце 2024 года

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Рекорд 2024 года по обороту розничной торговли установили жители Тюменской области в декабре. По сведениям Тюменьстата, в канун Нового года они потратили 64 млрд 539,3 млн рублей.

Основные расходы пошли на непродовольственные товары, за которые заплатили 33 млрд 535,3 млн рублей. За продукты, напитки и табачные изделия платежи чуть превысили 31 млрд рублей. При этом годом ранее общая сумма предпраздничных трат составили 55 млрд 092,7 млн руб.

В целом за прошедший год жители Тюменской области потратили 659 млрд 898,7 млн рублей, в том числе 344 млрд 215,9 млн рублей — за непродовольственные товары. Годом ранее эта сумма составляла 566 млрд 116,9 млн рублей и 296 млрд 300,8 млн рублей соответственно, пишет Вслух.ру.