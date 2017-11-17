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Итоги недели: возрождение наставничества поможет развитию экономики

18:14 17 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
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Новое - это хорошо забытое старое, гласит известная поговорка, но вряд ли все настолько просто. Очень часто новый подход к любому делу - это творчески переосмысленный опыт прожитых лет, который вновь становится актуальным в свете современных вызовов и проблем. Об этом говорили на уходящей неделе участники первого открытого конгресса наставников России, съехавшиеся в Тюмени из пятнадцати регионов страны.

О важности возрождения проверенных временем традиций наставничества для современной отечественной экономики не раз говорил президент России Владимир Путин. Эффективное наставничество - это передача опыта и конкретных навыков, убежден глава государства.

"Более 56 процентов молодых специалистов уходят с первого рабочего места в течение года. Следовательно, плохо работают механизмы адаптации и профориентации", - отметил один из экспертов, ректор Московского института открытого образования Алексей Рытов. По его мнению, именно наставничество поможет решить эту проблему.

"Я двадцать пять лет занималась бизнесом, и поэтому понимаю, что наставничество - очень важное и нужное дело. Молодым людям очень часто не хватает доброго совета и помощи. Официальный или неофициальный наставник есть, наверное, у каждого человека. Это первый учитель, старший товарищ на работе. Неформально институт наставничества существует всегда", - напомнила участникам конгресса уполномоченная по защите прав предпринимателей по Тюменской области Лариса Невидайло.

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По мнению Ларисы Невидайло, в сегодняшних условиях наставничество может стать одним из наиболее эффективных инструментов повышения качества управления и стимулирования предпринимательства в России, потому что обеспечит преемственность передачи знаний и навыков, необходимых для развития различных отраслей нашей экономики.

В конгрессе наставников, который прошел при поддержке регионального правительства, приняли участие эксперты, представители органов власти, общественных организаций, предпринимательского сообщества. В программу представительного форума вошли дискуссии о главных проблем наставничества в России и путях их решения, изучение лучших практик наставничества, тренинги и мастер-классы.

"Я уверен, что в Тюмени собралось наиболее приближенное к реальной практике сообщество экспертов. Результаты работы конгресса будут изучены на уровне Государственной думы, чтобы выработать дальнейшие пути развития наставничества в России", - подчеркнул модератор конгресса, депутат российского парламента Андрей Ветлужских.

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Выявление очага африканской чумы свиней в селе Шорохово Исетского района стало еще одним подтверждением прописной истины, которую не устают повторять специалисты - попытки владельцев животноводческих хозяйств сэкономить на ветеринарной безопасности и профилактике ничем хорошим не кончаются.

По данным на ноябрь 2017 года в России зарегистрировано более 130 вспышек АЧС среди домашних свиней, сообщает Россельхознадзор. Очаги безвредной для человека, но очень опасной для животноводства инфекции выявлены на всей территории страны. Не соответствует действительности мнение о том, что за Уралом АЧС, якобы, до недавнего времени не было - в Омской области очаг заболевания был выявлен еще в июле 2017 года, в Красноярском крае - в октябре.

Очаг АЧС в Исетском районе - единственный в Тюменской области, и не самый крупный и опасный в стране. Во Владимирской области, например, в 2017 году зафиксировано 19 вспышек заболевания, в Волгоградской области - 17, в Саратовской области - 46.

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Африканская чума свиней - проблема мирового масштаба. Это заболевание известно с начала ХХ века, но вакцины от него до сих пор создать не удалось. Поэтому единственными мерами борьбы с распространением болезни во всем мире до сих пор остаются тотальная ликвидация зараженных и подозрительных на инфекцию животных и жесткий карантинный режим.

В Тюменской области работа по профилактике АЧС проводилась планомерно и настойчиво, за 10 лет существования АЧС в России, вирус впервые появился в нашем регионе. "С начала 2017 года мы исследовали на АЧС 1 тысячу 309 проб, из них 1 тысяча 170 - от домашних животных", - привел данные на октябрь начальник областного управления ветеринарии, главный государственный ветеринарный инспектор Тюменской области Вадим Шульц.

Несмотря на то, что в соседней Омской области зафиксировано 29 вспышек АЧС, активная профилактика позволила до недавнего времени предотвращать проникновение вируса на территорию нашего региона. Теперь главная задача - не допустить его распространения, подчеркнул губернатор Тюменской области Владимир Якушев. Глава региона потребовал от руководителей свиноводческих предприятий принять дополнительные меры по усилению безопасности свинокомплексов и профилактике АЧС.

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Депутаты Тюменской городской думы вышли на финишную прямую в обсуждении бюджета областного центра на 2018 год. По сравнению с 2017 годом собственные доходы городской казны планируется увеличить на 2,3 млрд рублей и довести до 26,6 млрд рублей. В 2017 году эта цифра составляла 20,3 млрд рублей.

"Бюджет по наполняемости очень высокий. За всю историю городской думы таких цифр никогда не было. К таким показателям регион пришел вместе с городом. Это результат работы, которую ведут сегодня и правительство области, и городская администрация по отношению к инвесторам, созданию рабочих мест и хорошей налогооблагаемой базы", - отметила председатель постоянной депутатской комиссии по бюджету, налогам и финансам Оксана Величко.

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Для тюменцев, у которых есть любимые родственники в солидном возрасте, но не хватает времени для постоянного ухода за ними, сообщение об открытии в Тюменском областном геронтологическом центре отделения социализации пожилых людей стало, наверное, одной из самых актуальных новостей недели.

"Деменция - психиатрическое заболевание, которым страдают пожилые люди. Оно сопровождается ослаблением памяти, утратой приобретенных в течении жизни знаний и навыков, снижением способности к восприятию информации. Жизнь вместе с человеком, страдающим деменцией, нелегка, но многие тюменцы не хотят отдавать таких родственников в дома-интернаты для престарелых. В то же время работающим людям очень трудно обеспечить в домашних условиях необходимый уход и контроль за поведением больного, поэтому отделение дневного пребывания - лучший выход. Эта услуга очень востребована", - отметила директор Тюменского ОГЦ Маргарита Бабушкина.

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По словам Маргариты Бабушкиной, пожилым клиентам обеспечат не только комфортные и безопасные условия пребывания и трехразовое сбалансированное питание, но и психологическую реабилитацию. Занятия с психологом могут помочь стабилизировать состояние больных и замедлить развитие заболевания.

"Перед открытием отделения мы внимательно изучили опыт социального обслуживания и реабилитации людей, страдающих деменцией, накопленный в России и Германии. Пока наше отделение рассчитано на 10 человек, но у нас есть все возможности для того, чтобы его расширить. Тюменская область входит в число пионеров в оказании такой социальной услуги. Подобные учреждения существуют лишь в двух-трех регионах страны", - подчеркнула директор Тюменского ОГЦ.

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Совместный проект создания индустриально-энергетического института обсудили на этой неделе представители Китая и Тюменского индустриального университета. В ТИУ обучаются около 70 студентов из Китая, большинство из них по совместной программе с Китайским нефтяным университетом. 

"Мы оцениваем образовательную программу Китая и рассматриваем перспективы сотрудничества с тремя китайскими вузами. Надеемся, это поможет обеспечить нефтегазовую отрасль качественными кадрами мирового уровня", - подчеркнула исполняющая обязанности ректора ТИУ Вероника Ефремова.

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Почти сто инновационных проектов представили участники традиционного конкурса "УМНИК", региональный финал которого прошел в Тюменском технопарке. Победителя ждет грант в сумме 500 тыс. рублей, отметил начальник управления промышленности и предпринимательства областного департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Антон Машуков.

"Конкурс "УМНИК" - одно из самых масштабных мероприятий, посвященных инновациям. Это доказывает и количество участников, и число реализованных проектов, и сумма средств, которые ежегодно выделяются на программу. Мы ждем от вас, что, выиграв грант, вы будете свой проект реализовывать и в будущем он перерастет в полноценный стартап, который смогут поддержать и Фонд содействия инновациям, и наш департамент. Уверен, что ваши проекты станут успешным, а Тюменская область сможет ими гордиться. Главное - не бояться никаких мнений, преград и возражений" - обратился Антон Машуков к молодым инноваторам.

Конкурс проходит в пяти номинациях - "Информационные технологии", "Медицина будущего", "Современные материалы и технологии их создания", "Новые приборы и аппаратные комплексы" и "Биотехнологии". Победителей назовут в феврале 2018 года, ведь турнир инноваторов проходит в 70 регионах России.

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Акция "Спасибо, мама", стартовавшая в Тюмени в преддверии Всероссийского дня матери, безусловно, относится к числу важнейших событий недели. В цветочной фотозоне, которую организаторы разместили в ТЦ "Гудвин",  тюменцы получили возможность записать для своих мам теплые видеопоздравления.

"Я обязательно поздравлю маму лично с праздником, но видеопоздравление ей будет особенно приятно увидеть. Отличная идея. Каждая дочь и сын хотят поблагодарить свою маму за то, что они воспитали и вырастили, за тепло и заботу. Я не смогла остаться равнодушной", - призналась одна из участниц акции Марина Карач.

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Видеообращения к мамам ежедневно будут транслироваться в группе "Моя Тюмень" в одной из соцсетей. Записать видео для мамы тюменцы могут каждый день с 18 до 21 часа.  Проект "Спасибо, мама" продлится до 26 ноября включительно. Стать его участником может любой желающий. Для этого нужно записать поздравительный видеоролик и выложить его в социальных сетях с хэштегом #спасибомама.

Пятнадцать тюменских матерей и, конечно же, отцов, волнуясь и радуясь, проводили сыновей на службу в Президентский полк. Военный комиссар Тюменской области Александр Моторин поблагодарил родителей за воспитание и подготовку ребят к армейской службе. "Помните, что вы - тюменцы и высоко несете звание тюменца! Уверен, что опыт, который вы приобретете за время службы, пригодится в дальнейшей жизни", - отметил он, обращаясь к будущим солдатам самого элитного подразделения Вооруженных сил России.

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"Мне очень интересно попасть в самое сердце России, в Кремль. От службы ожидаю дисциплины, надеюсь стать сильнее, проверить себя", - рассказал призывник Сергей Плосков.

Еще одна позитивная военная новость пришла на этой неделе из Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова. Военный вуз получит еще один образец самой современной техники - тренажер машины дистанционного разминирования "Листва", которая используется в инженерных подразделениях Ракетных войск стратегического назначения.

Готовить специалистов для РВСН в ТВВИКУ начали четыре года назад. Войсковую стажировку курсанты проходят в соединениях, оснащенными "Тополь-М" и "Ярс". На бронеавтомобиле "Листва" установлен блок сверхвысокочастотного излучения. Это новейшая технология для ликвидации взрывных устройств на расстоянии.

"Тюменское высшее военно-инженерное командное училище готовит новое поколение офицеров, от которых зависит будущее российских Вооруженных сил. А качественно готовить курсантов можно только на современной учебно-материальной базе", - подчеркнул в беседе с обозревателем "Тюменской линии" выпускник ТВВИКУ, начальник Инженерных войск России генерал-лейтенант Юрий Ставицкий.

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Мегапопулярный у гостей региона тюменский сувенир "Магнит с каплей нефти" компании "Легенды Сибири" получил Гран-при всероссийского фестиваля-конкурса "Туристический сувенир" 2017 года.

"У нас есть как миниатюрки из рога лося и бивня мамонта с нефтью, так и магниты - для более широкой аудитории. Нефть настоящая", - рассказал журналистам руководитель компании "Легенды Сибири" Михаил Михайлов. Третье место в номинации "Сувенир региона" досталось кукле "Оленевод Гриша" из серии "Сибирские типажи" Марины Калиниченко. На финал всероссийского фестиваля-конкурса "Туристический сувенир" было отобрано 294 сувенира из 38 регионов России.

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Тюменцы славятся оригинальными бизнес-идеями и качеством их воплощения. Еще одним подтверждением этого стал значительный рост количества участников XV городского конкурса "Тюменская марка" - с 65 в 2016 году до 100 в 2017 году.

"Конкурс "Тюменская марка" - один из инструментов развития малого и среднего бизнеса. Ведь если население будет отдавать приоритет при выборе товара тюменским продуктам, то это будет способствовать развитию наших предпринимателей, развитию экономики региона", - уверен директор департамента экономики и стратегического развития администрации Тюмени Сергей Толстых.

Конкурс "Тюменская марка" пройдет в девяти номинациях - строительство, общепит, производство, производство пищевых продуктов, туризм, бытовые услуги, социально-культурная сфера,  бизнес для бизнеса и молодежное предпринимательство.

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Напоследок - отличная новости из поселка Туртас Уватского района. Здесь в 2017 году благоустроили шесть дворов. "Мы слышим от жителей самые положительные отзывы: во дворах чисто, уютно, удобно гулять молодым мамам с колясками. Уже составили планы по благоустройству поселка на ближайшие три года", - рассказал глава сельского поселения Станислав Богатырь.

Евгений Бабенко

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