Итоги недели: тюменцев станет почти на двадцать тысяч больше

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Тюмень сосредоточилась, перегруппировала силы и вышла на новую траекторию устойчивого развития, потому что региональная мобилизация стала свершившимся фактом. Эта мысль из послания губернатора Тюменской области Владимира Якушева определяет, разумеется, итоги не только уходящей недели, но и всего 2017 года.

"Мы выбрали стратегию диверсификации региональной экономики. Это произошло не так давно, но она уже приносит ощутимые плоды. Только один пример: по итогам первого полугодия 2017 года лишь в восьми регионах Российской Федерации отмечен рост сразу во всех пяти основных секторах - строительство, промышленность, сельское хозяйство, розничная торговля, услуги. Тюмень среди них", - отметил Владимир Якушев.

Неудивительно поэтому, что после кризисного спада в Тюменской области возобновился рост реальной заработной платы и реальных доходов населения, оживился потребительский спрос. Активно развивается социальная сфера, успешно реализованы серьезные инфраструктурные проекты. Но, говоря о достигнутых тюменцами успехах, Владимир Якушев, разумеется, позаботился о том, чтобы они не вызвали у нас такого опасного симптома, как головокружение.

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Ни в одной отрасли областного хозяйства нельзя допускать ни упадка предприимчивости, ни технологического застоя, подчеркнул глава региона.

"В связи с этим не могу не указать на тревожащий меня, да и не только меня, момент. Застой бывает и в головах. Такое впечатление, что многие управленцы, получившие право распоряжения предприятиями еще в 1990-е годы - и мы помним, при каких обстоятельствах это происходило, до сих пор живут теми временами и, извините за выражение, понятиями. Иногда в силу некомпетентности, иногда в порядке прямого воровства они лишают свои компании и фирмы финансовых ресурсов, перестают платить налоги и зарплаты, а потом бегут к руководству области с криком "Спасайте!", шантажируя тем, что в противном случае сотни людей окажутся на улице. Начинаем смотреть, что происходит: оказывается, что из предприятия выводились средства годами, и самым циничным образом. Я сейчас рассказываю совершенно конкретную, реальную историю. Но она, увы, не единична. Там мы эти фокусы решительно прекратили; и в других аналогичных случаях будем прекращать со всей суровостью", - заявил губернатор.

Нельзя позволить, чтобы дискредитировались социальные эффекты "новой индустриализации", твердо заявил Владимир Якушев.

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Бюджет Тюменской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов остается бюджетом развития и в то же время сохраняет ярко выраженную социальную направленность. К такому выводу пришли депутаты Тюменской областной думы, проголосовав за принятие главного финансового документа региона подавляющим большинством голосов.

Общий объем доходов областного бюджета на 2018 год составит более 116 млрд рублей, на 2019 год - более 117 млрд рублей, на 2020 год - свыше 120 млрд рублей. Общий объем расходной части бюджета на 2018 год - более 143 млрд рублей, на 2019 год - более 126 млрд рублей, на 2020 год - свыше 126 млрд рублей.

"Бюджет предусматривает финансирование 29 государственных программ, которые нацелены и на экономическое, и на социальное развитие Тюменской области. На это запланировано израсходовать 73 процента бюджетных средств. Социальная составляющая занимает в бюджете 47 процентов. Эти средства пойдут на выполнение майских указов президента России Владимира Путина", - отметил председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов. Речь идет, в частности, о поэтапном повышении минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума. Учтены также все льготы и выплаты социального характера.

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"Я с оптимизмом смотрю на бюджет, несмотря на то, что его дефицит составляет почти 27 миллиардов рублей. К сожалению, в результате принятого на федеральном уровне решения доля регионального бюджета в софинансировании ряда инвестиционных проектов в аграрном секторе выросла с двадцати до семидесяти с лишним процентов. Тех, кто пришел на тюменскую землю с инвестициями, мы в беде не бросим. Думаю, с появлением на территории региона новых производств нам удастся получить дополнительные налоговые доходы, которые позволят улучшить ситуацию", - подчеркнул спикер областного законодательного собрания.

Фото пресс-службы ТРО "Единая Россия"

Несколько весьма оптимистичных новостей, связанных с итогами социально-экономического развития Тюменской области за 2017 год и прогнозом на 2018-2020 годы, прозвучали во время состоявшейся на уходящей неделе рабочей поездки Владимира Якушева в Салехард. Мы получим больше инвестиций в экономику, увеличим производство сельхозпродукции и сохраним достаточно высокие по сравнению с большинством других регионов темпы строительства жилья. И это правильно, потому что тюменцев станет намного больше.

"Примерно на 1 процент должен вырасти объем инвестиций в региональную экономику по итогам 2017 года. Мы рассчитываем, что в 2017-2020 годах рост суммарного объема инвестиций в экономику Тюменской области составит от одного до двух процентов в год", - сказал губернатор.

Фото ИА "Тюменская линия"

Напомним, в 2017 году году Тюменская область вновь вошла в десятку регионов-лидеров в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. За девять месяцев 2017 года инвестиции в основной капитал возросли на 4,5% к соответствующему периоду прошлого года. Объем инвестиций по итогам года составит 273 млрд рублей. По прогнозам, за 2017-2020 годы приток инвестиций в экономику региона превысит 1 трлн рублей.

Фото ИА "Тюменская линия"

"Рост сельcкохозяйственного производства в регионе по итогам 2017 года может составить около 3 процентов. Мы реализовали ряд крупный инвестиционных проектов в аграрной отрасли. Планируем, что точно такой же рост у нас будет в 2018-2020 годах", - сообщил Владимир Якушев.

Отметим, что по итогам января-сентября 2017 года индекс сельхозпроизводства в Тюменской области достиг 104,1% и превысил среднероссийский показатель, который составил 103,8%.

Фото ИА "Тюменская линия"

"760 тысяч квадратных метров жилья введено в эксплуатацию в регионе за девять месяцев 2017 года. В 2017 году мы намерены ввести в строй около 1 миллиона 200 тысяч квадратных метров жилья, а с 2018 по 2020 годы планируем построить 4 миллиона 200 тысяч квадратных метров жилья. Вполне возможно, что эта цифра будет выше", - отметил Владимир Якушев.

Добавим, что в расчете на душу населения ввод жилья за девять месяцев 2017 года в Тюменской области в 1,6 раза превысил среднероссийский показатель.

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"Более чем на 19 тысяч человек может увеличиться население региона по итогам 2017 года. Социальная и демографическая ситуация остается в целом положительной. В 2017 году сохраняется естественный прирост населения - за десять месяцев этот показатель составил 4 тысячи 33 человека, а по итогам года он может превысить пять тысяч. Этому способствует снижение смертности на 3,3 процента по сравнению с 2016 годом", - сообщил губернатор. Специалисты считают, что к концу 2018 года численность населения региона превысит 1,5 миллиона человек.

admtyumen.ru

О новых возможностях узнали на этой неделе тюменские бизнесмены. Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства финансово поддержит семь реализуемых в регионе инвестпроектов в таких сферах, как переработка сельхозпродукции, лесное хозяйство, грузовые перевозки, строительство доступного жилья. Общий объем инвестиций превысит 2,6 млрд рублей, в результате будет создано около шестисот новых рабочих мест.

"В Тюменской области успешно реализуется модель развития региональной экономики, которую мы считаем близкой к идеальной - уход от доминирования сырьевых доходов в бюджете, наращивание обрабатывающих отраслей, диверсификация крупного бизнеса, поддержка малого и среднего предпринимательства. Для нас это пример эффективной работы", - подчеркнул генеральный директор Корпорации МСП Александр Браверман.

admtyumen.ru

Отметим, что при поддержке корпорации МСП предпринимателям Тюменской области уже предоставлены 91 гарантия и поручительство на сумму 816,3 млн рублей, что позволило 54 компаниям привлечь кредитные ресурсы на общую сумму 922,8 млн рублей. Кроме того, в Тюменской области корпорацией выданы 45 поручительств для кредитов на общую сумму 712,72 млн рублей по ставке до 10,6% годовых.

На разработанном корпорацией интернет-портале "Бизнес-навигатор МСП", эффективность которого лично оценил Владимир Якушев, уже зарегистрировались 5 тыс. 449 предпринимателей из Тюменской области.

Фото ИА "Тюменская линия"

Региональный этап конкурса "Славим человека труда" Уральского федерального округа по номинациям "Лучший инженер-конструктор" и "Лучший технолог-машиностроитель" прошел на этой неделе в Тюменском индустриальном университете. Конкурсанты представили 24 авторских проекта. Победителей, которые станут участниками федерального этапа конкурса, объявят 30 ноября.

"Сегодня в банке Тюменской области есть более тысячи вакансий инженерного блока, а по УФО еще больше. Инженерный труд востребован", - подчеркнул начальник управления занятости департамента труда и занятости населения Тюменской области Вадим Самсонов.

По данным департамента труда и занятости населения региона, с каждым годом количество номинаций, по которым проводятся конкурсы профессионального мастерства в Тюменской области увеличивается: с 32 в 2012 году до 76 номинаций к 2017 году.

Фото ИА "Тюменская линия"

Дизайнерские кормушки для птиц, раскрашенные в цвета движения WorldSkills Russia, появились в Гилевской роще в Тюмени. Арт-объекты изготовили и установили будущие участницы Открытого регионального чемпионата "Молодые профессионалы" WorldSkills Russia - студентки Тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства.

Чемпионат пройдет в Тюмени с 4 по 8 декабря. Об участии в соревнованиях уже заявили уже более 200 человек, которые представляют не только Тюменскую область, но и Москву, Казань, Омск, Челябинск, Екатеринбург, Волгоград. С каждым годом участников становится все больше, как и компетенций, в которых они соревнуются. В 2017 году победителей будут определять в 34 номинациях.

Фото ИА "Тюменская линия"

Молодые рабочие и инженеры, получившие современное профессиональное образование и доказавшие свой профессионализм на конкурсах "Славим человека труда" и WorldSkills Russia, наверняка будут востребованы в многих солидных компаниях, в том числе на предприятии "ЗапСибНефтеХим", которое ударными темпами возводит на Тобольской промышленной площадке компания СИБУР.

Кстати, на уходящей неделе это предприятие поделилось статистическими данными, внушающими уверенность в успехе программы импортозамещения. В строительстве участвуют более 100 российских подрядных организаций и поставщиков оборудования из 35 регионов страны, в том числе - из Тюменской области. Только в октябре 2017 года c 38 российскими предприятиями заключено более 100 контрактов на поставку строительных материалов и оборудования. Общая сумма контрактов с российскими подрядчиками и поставщиками превышает 220 млрд рублей.

Отметим, что общий объем выполненных на стройплощадке работ достиг 65,4%. Строительство идет с опережением графика. "Планируем в 2019 году завершить строительство и провести пусконаладочные работы. Нынешний прогресс обеспечивают более 19 тысяч человек, задейстованных на площадке. Еще летом работали 13 тысяч строителей", - директор предприятия сообщил Игорь Климов.

В настоящее время на объекте трудятся около 4 тыс. человек из Тобольска и Тюменской области. Это 20% от общего числа строителей. Подрядные контракты имеют более 30 организаций региона.

Фото ИА "Тюменская линия"

Порядка на автодорогах областного центра станет больше - еще на девяти тюменских перекрестках появились камеры автоматической фото- видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

На пересечениях улиц Профсоюзной и 50 лет Октября, Дамбовской и Одесской, Ленина и Орджоникидзе, Широтной и Монтажников, Менделеева и Артамонова, Холодильной и Малыгина, Западносибирской и Казачьи Луга, Молодежной и Чаплина, Домостроителей и Западносибирской новые камеры фиксируют превышение скоростного режима, проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора и выезд за стоп-линию на запрещающий сигнал светофора.

С начала 2017 года на дорогах региона автомобилистам-нарушителям, попавшим в зону действия камер фото- видеофиксации нарушений ПДД, работающих в автоматическом режиме, направлены более 800 тыс. постановлений о наложении административных взысканий.

Фото ИА "Тюменская линия"

Тюмень в очередной раз подтвердила свою высокую репутацию в сфере культуры - в областном центре открылся VIII Международный фестиваль документального кино "КинЗА". До 25 ноября зрители смогут увидеть около ста фильмов российских и зарубежных кинодокуметалистов. Показы пройдут на 10 площадках.

tpatp.ru

Как всегда, есть хорошие новости из муниципалитетов региона. Итогами работы за 2017 год и планами на будущее поделились на этой неделе тобольские автотранспортники. За минувшие два года Тобольское пассажирское автопредприятие приобрело 57 новых автобусов, при этом 30% денежных средств было получено из бюджета Тюменской области по программе софинансирования. Средний возраст машин в автопарке Тобольского ПАТП составляет шесть лет. Это один из лучших показателей в России.

В 2018 году в Тобольске может появиться дополнительный маршрут. Рейсовый автобус будет ходить до вахтовых городков Тобольской промышленной площадки. Также в планах запустить отдельный маршрут к пригородному поезду Тюмень - Тобольск.

Евгений Бабенко