Итоги недели: совсем другая экономика

Фото ИА "Тюменская линия"

Принимай, Родина, ишимский лизин! Именно под таким лозунгом тридцать назад лет состоялось бы важнейшее событие недели - ввод в эксплуатацию третьей очереди завода "АминоСиб" в Ишимском районе.

"Мы достигли поставленной цели - завод "АминоСиб" удовлетворит потребности российского рынка в лизине на 40 процентов. Тем самым мы выполняем поручение президента России Владимира Путина о развитии прямого импортозамещения. Реализация такого крупного и технологически сложного инвестиционного проекта имеет самое серьезное значение не только для региона, но и для всей страны", - подчеркнул губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

admtyumen.ru

Лизин - продукт глубокой переработки пшеницы. Это одна из незаменимых аминокислот, применяемых в животноводстве в качестве кормовой добавки. Использование лизина позволяет увеличить надои молока на 12-20%, нарастить привес животных и птиц на 9-25%, повысить яйценоскость кур на 8-10%. "Сейчас этот ценный продукт российские сельхозпредприятия закупают за рубежом в объеме около 80 тысяч тонн. Наш завод "АминоСиб" решит большую проблему российского агропрома. Заверяю губернатора, что в 2018-2019 годах завод выйдет на проектную мощность и сможет перерабатывать 120 тысяч тонн пшеницы в год", - заявил президент агрохолдинга "Юбилейный" Николай Мамонтов.

Выход завода "АминоСиб" на проектную мощность создаст революционную ситуацию в тюменском агропроме, поскольку позволит значительно увеличить производство пшеницы.

"Раньше таких предприятий регион не имел, а реализовывать тюменское зерно на экспорт через морские порты Новороссийск или Владивосток было экономически невыгодным. Из-за высоких железнодорожных тарифов наше зерно было неконкурентоспособным. Теперь тюменскую пшеницу можно будет перерабатывать на месте, получая продукты с высокой добавленной стоимостью. Это совсем другая экономика", - отметил Владимир Якушев.

Общий объем инвестиций в строительство завода "АминоСиб" - около 7 млрд рублей, при этом финансовая поддержка из областного бюджета не превысила 10%. По мнению главы региона, это очень хороший пример эффективного государственно-частного партнерства.

Фото ИА "Тюменская линия"

Новоселье - всегда праздник. А для жителей Ишима, лишившихся жилья в результате сильного паводка в 2016 году, получение ключей от квартир в новом доме стало еще и свидетельством того, что власть не осталась равнодушной к их беде.

90-квартирный дом общей жилой площадью более 4,4 тыс. кв. м на ул. Порфирьева в Ишиме, который строительная компания "Звезда" сдала в эксплуатацию в октябре 2017 года, полностью предназначен для пострадавших от паводка. Квартиры в нем получат 270 ишимцев.

Фото ИА "Тюменская линия"

"К сожалению, Ишим попадал в зону подтопления два года подряд. Все мероприятия по борьбе с паводком и ликвидации его последствий находятся на личном контроле президента России Владимира Путина. Особая задача, которую он поставил передо мной - обеспечить полноценным жильем людей, чьи дома в результате паводка стали непригодными для проживания. Сегодня я могу доложить главе государства, что его поручение выполнено", - сказал Владимир Якушев, вручая ключи новоселам.

Супруги-пенсионеры Петр и Любовь Верзилины жили на ул. Братской. В 2016 году в результате паводка их частный дом пришел в полную негодность. "Вода появилась внезапно, нас затопило по самую крышу. Спасти удалось только какие-то мелочи. Три месяца прожили в гостинице. После того, как вода ушла, получили пособие и начали как-то ремонтировать дом. Но потом нам сказали - не надо этого делать. Дом пошел под снос, а нам предоставили прекрасную двухкомнатную квартиру. Спасибо большое губернатору и правительству Тюменской области за то, что позаботились о нас", - рассказали ветераны, тридцать лет проработавшие на Ишимском машиностроительном заводе.

Фото Юрия Комолова, "Тюменская область сегодня"

Не придумали еще удобной городской квартиры для многодетной семьи. И не придумают. Если семья - это не по поговорке, а реально - семь я, нужен целый дом. Все больше тюменских многодетных семей получают возможность реализовать мечту о собственной усадьбе.

308 участков под индивидуальное жилищное строительство получили многодетные семьи в деревне Гусево Тюменского района. На территории импровизированного микрорайона для многодетных построены дороги и подведены сети электроснабжения, 15% земельных участков уже освоено.

594 земельных участка получили многодетные семьи в Заводоуковске. Все они в скором времени станут жителями микрорайона Южный, который уже начал застраиваться. На каждую семью в среднем положено по десять соток хорошей, плодородной земли.

Напомним, в Тюменской области по данным на 1 ноября 2017 года на учет принято 13 тыс. 155 многодетных семей, из них 5 тыс. 312 живут в Тюмени и 7 тыс. 843 в районах и городских округах. Земельные участки общей площадью 652,9 га уже получили 5 тыс. 778 семей. В Заводоуковском городском округе, Абатском, Аромашевском, Бердюжском, Нижнетавдинском, Уватском, Упоровском районе и в Ялуторовске обеспечено землей более 90%, в Сорокинском и Юргинском районах - 100% семей, имеющих трех и более детей.

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Иногда мы торопимся пожаловаться на невнимание власти к нашим нуждам, не зная, что на самом деле проблемы уже решаются. Уходящая неделя принесла два подобных примера.

Во время очередного приема граждан по личным вопросам, который в режиме видеосвязи провел полпред президента в Уральском федеральном округе Игорь Холманских, член совета ТОС села Бигила Заводоуковского городского округа Марина Тарасова попросила построить новый фельдшерско-акушерский пункт.

Выяснилось, что для строительства модульных фельдшерско-акушерских пунктов в селах Бигила и Сосновка и в поселке Урожайный из областного бюджета уже выделено 12,8 млн рублей. Эти объекты будут введены в эксплуатацию в мае 2018 года, сообщил Владимир Якушев.

Стратегически важное решение заменять фельдшерско-акушерские пункты, не подлежащие капитальному ремонту, на современные модульно-блочные строения, отвечающие всем санитарным и противопожарным требованиям, было принято в Тюменской области в 2006 году. Этот опыт успешно себя зарекомендовал. В настоящее время в регионе действуют 320 модульных фельдшерско-акушерских пунктов, которые отвечают всем необходимым требованиям. В селах также устанавливаются модульные школы и клубы.

Фото ИА "Тюменская линия"

Обманутые дольщики скандально известной в Тюмени строительной компании "ПСК "Континент" тоже жалуются во все инстанции. Людей можно понять, но их проблему власть тоже решает. Информация об том, как это делается, прозвучала на совещании-семинаре, которое прошло в Тобольске под председательством заместителя генерального прокурора РФ Юрия Пономарева.

Владимир Якушев рассказал, что в Тюменской области реализуется крупный инвестиционный проект по предоставлению пострадавшим дольщикам готовых квартир. Процесс выделения федеральной земли через агентство ипотечного жилищного кредитования уже завершен. 141 гектар федеральной земли передан субъекту, а затем - строительной компании ТДСК. Кроме этого за счет регионального бюджета на участке будет создана необходимая инженерная инфраструктура.

В свою очередь застройщик из уже имеющихся готовых квартир готов предоставить жилье пострадавшим дольщикам и тем самым закрыть проблему.

"Квартиры все есть в наличии, однако процедура их переоформления займет определенное время. Сначала готовые квартиры перейдут в областную собственность, а затем жилые помещения будут переданы дольщикам", - пояснил Владимир Якушев. Он заверил, что к окончанию первого полугодия 2018 года вопрос по дольщикам "ПСК "Континент" будет исчерпан.

Фото ИА "Тюменская линия"

Бюджет Тюмени на 2018 год вырос на треть по сравнению с 2016 годом. Объем доходов в 2018 году составит 26 млрд 631 млн рублей. Расходы городской казны превысят 27 млрд 445 млн рублей. В бюджет традиционно заложена социальная направленность, а основные приоритеты определены муниципальными программами.

"Безусловно, бюджет 2018 года можно назвать лучшим за последние годы. Он учитывает реалии современности, он прочный и стабильный. Расходы бюджета обоснованы, в нем отражены все муниципальные программы. Отличительной особенностью бюджета-2018 можно назвать то, что в документе учтены многие инициативы депутатов и жителей города. Все это говорит о том, что город будет развиваться и дальше", - высказал мнение депутат Юрий Коновалов.

Фото ИА "Тюменская линия"

Памятник торпедному катеру времен Великой Отечественной войны появится в сквере Петра Потапова Тюмени. Такие боевые корабли выпускал Тюменский судостроительный завод.

"Наш завод был единственным в стране, на котором изготавливались торпедные катера, участвовавшие в сражениях на Черном, Балтийском, Баренцевом морях, а также в Тихом океане. Всего предприятие выпустило 165 торпедных катеров, которые внесли огромный вклад в Победу над фашистским захватчиком. За героический труд в годы Великой Отечественной войны коллективу Тюменского судостроительного завода было навечно присуждено Красное Знамя Государственного комитета обороны СССР и вручен единственному из всех предприятий области орден Отечественной войны первой степени", - рассказал бывший главный технолог судостроительного завода Юрий Андреев на встрече с Владимиром Якушевым в общественной приемной председателя партии "Единая Россия".

Фото ТРО партии "Единая Россия"

Владимир Якушев одобрил идею ветеранов. "Инициатива хорошая, правильная. Мы приняли принципиальное решение, что памятник торпедному катеру появится в Тюмени", - сказал губернатор.

Глава администрации Тюмени Александр Моор сообщил, что в 2018 году предусмотрены бюджетные средства на благоустройство сквера Петра Потапова. Будет благоустроена зеленая зона, появится освещение.

"Макет торпедного катера будет изготовлен в рамках партийного проекта "Оружие Победы", средства будут выделены единороссами", - добавил секретарь регионального отделения "Единой России" Андрей Артюхов.

Фото ИА "Тюменская линия"

Дороже, но удобнее - так я могу прокомментировать новость о введении дифференцированного тарифа на оплату проезда в городских автобусах в Тюмени.

С 1 января 2018 года разовая поездка в общественном транспорте будет стоить 25 рублей, однако при безналичной оплате сумма уменьшится на один рубль. Сэкономить на проезде, используя банковские карты, можно будет только в автобусах средней и большой вместимости, в маршрутных такси безналичного расчета пока не предусмотрено. Перевести их на систему оплаты проезда банковскими картами в администрации Тюмени планируют позже.

Фото администрации Тюмени

Тюмень делает первые, но уже уверенные шаги в развитии электротранспорта. Первый тюменский электробус начал работу на маршруте №10, который соединяет три транспортных узла областной столицы - аэропорт Рощино, железнодорожный и автовокзалы. А установка зарядных устройств рядом с крупными торгово-развлекательными центрами, возможно, сделает электрокары более привлекательными для тюменских автолюбителей, тем более, что этот вид транспорта не облагается региональным транспортным налогом.

Фото ИА "Тюменская линия"

27 предприятий стали обладателями знака качества "Тюменская марка". Конкурс "Тюменская марка" прошел в новом формате. Был введен институт народных экспертов, проходило онлайн-голосование. Основное голосование проводилось на выставке "Тюменская марка", которую посетили более 9 тыс. человек. Победителей определили по общей сумме голосов. Победители смогут использовать знак качества "Тюменская марка" в течение трех лет.

t-l.ru

Фотовыставка "Северный Кавказ. Семь историй" открылась в тюменском аэропорту Рощино. Как пояснила заместитель руководителя пресс-службы Министерства РФ по делам Северного Кавказа Арина Павленко, всего в распоряжении организаторов выставки около 45 фотографий, поэтому в каждом из регионов экспозиция по-своему уникальна. Однако есть такие кадры, которые присутствуют везде: это горец, Эльбрус, мечеть "Сердце матери" в Аргуне и фотография с забавным названием "Арбузная борода".

Мне кажется, идея проведения художественных выставок в аэропортах и на вокзалах весьма привлекательна - пространства достаточно, а уж аудитория обеспечена со стопроцентной гарантией.

Фото ИА "Тюменская линия"

Арт-объект, посвященный региональному чемпионату "Молодые профессионалы" появился в межрегиональном центре компетенций при Тюменском техникуме индустрии питания, коммерции и сервиса. Конструкция размером 2,75 на 2 метра оформлена в четырех символичных цветах WorldSkills Russia. Зеленый - символ роста и развития, красный - энергии и вдохновения, синий - безопасности и защищенности, желтый - радости и оптимизма. Арт-объект напоминает детские счеты: на 34 кубах изображены символика чемпионата с названием каждой компетенции.

Фото ИА "Тюменская линия"

Легенда тюменской журналистики, один из создателей информационного агентства "Тюменская линия" Виктор Горбачев написал книгу "Простой советский человек". Книга вышла в Сибирском издательском доме, и сразу вызвала большой интерес не только в профессиональных кругах.

Виктор Горбачев долго работал на тюменском телевидении, а потом руководил им. Его репортажи осоздании Западно-Сибирского нефтегазового комплекса с огромным интересом смотрел весь Советский Союз. Он долгие годы возглавлял газету "Тюменская правда". В книге подробно рассказано о работе в печатном органе обкома КПСС и о том, как стал членом бюро областного комитета партии, как грянула перестройка, как расплодились газеты. Как строились отношения между журналистами, изданиями, политическими силами на фоне свалившихся на страну демократических преобразований и свободных выборов.

Виктор Семенович Горбачев - один из моих любимых учителей. Уверен, что его книга станет яркой страницей исторической летописи региона. А молодым коллегам рекомендую ее в качестве учебника.

Фото ИА "Тюменская линия"

В заключение - новость совсем свежая, можно сказать, с пылу с жару. Финал конкурса телевизионных программ "ТЭФИ-Регион" стартовал в Тюмени.

"В этом году мы получили рекордное количество работ. В 2016 году участвовало 490, сейчас - 573. Это 165 телекомпаний из 84 населенных пунктов России. Жюри предстоит тяжелая работа", - отметила генеральный директор фонда "АРТ" Этери Левиева. Награждение финалистов пройдет 3 декабря в ДК "Нефтяник", а 4 декабря члены жюри дадут подробную оценку каждой работе.

Евгений Бабенко