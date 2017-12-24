Итоги недели: трудолюбие и интеллект

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Трудолюбие плюс интеллект - так выглядит формула развития региона в сложных экономических условиях. Когда не хватает денег, необходимо трудиться, максимально используя интеллектуальные и организационные ресурсы, заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев на пресс-конференции, посвященной итогам 2017 года.

"В 2016 году на федеральном уровне было принято очень много решений, в результате которых уменьшились доходы нашего областного бюджета. В 2017 году мы видим положительные итоги социально-экономического развития региона и высокие позиции Тюменской области в многочисленных рейтингах. Мы ни один проект не остановили, и результаты достаточно впечатляющие", - напомнил губернатор. Формула работает.

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Отметим, что Тюменская область опережает среднероссийский уровень по многим целевым показателям, которые установлены майскими указами президента России Владимира Путина, в частности, по такому важному показателю, как объем инвестиций в валовом региональном продукте.

Региональный индекс промышленного производства с января по ноябрь 2017 года достиг 102,5% к аналогичному периоду 2016 года. В целом по стране этот показатель составил 101,2%. Тюменские темпы промышленного роста обеспечены в основном обрабатывающими производствами - в этой сфере региональный индекс составил 106,2%.

Индекс объема производства сельхозпродукции в регионе с января по сентябрь 2017 года составил 104,1% при общероссийском показателе 103,8%. Тюменские аграрии произвели продукции более чем на 52 млрд рублей.

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Объем инвестиций в основной капитал в Тюменской области за январь-сентябрь 2017 года составил 192 млрд рублей. Это на 4,5% больше, чем за аналогичный период 2016 года и выше среднероссийского показателя. По итогам уходящего года в регионе появится в общей сложности 21 новое крупное промышленное и сельскохозяйственное предприятие.

"Мы должны быть предельно собранными и очень оперативно принимать решения. Наш самый главный ресурс, и это касается всех жителей Тюменской области - мы должны много и эффективно работать, чтобы еще больше нарастить наш экономический потенциал. Тогда никакое сокращение федерального софинансирования различных программ не повлияет на то, как будет двигаться наш корабль - Тюменская область", - подчеркнул губернатор.

Фото ИА "Тюменская линия"

Трудолюбие и интеллект тюменцев - главные ресурсы развития региона, уверен Владимир Якушев. Опираясь на них, в 2018 году нам предстоит решить немало сложных задач. Например, построить пять новых детских садов, и реконструировать еще около 20. Главная цель - ликвидировать очереди в дошкольные учреждения для детей в возрасте от 1 до 3 лет.

Разумеется, социальной сфера может развиваться только за счет экономического роста. Расширение налогооблагаемой базы и создание новых рабочих мест - единственная гарантия того, что планы по строительству новых детсадов и других социальных объектов станут реальностью. Поэтому областное правительство и впредь намерено уделять максимум внимания привлечению инвестиций и улучшению делового климата в регионе.

Фото ИА "Тюменская линия"

По моей просьбе Владимир Якушев рассказал о том, каким видится ему "идеальный инвестор". Это тот, кто не пасует перед сложностями, выполняет взятые на себя обязательства, создает новые рабочие места и приносит в регион новые технологии.

В качестве примера глава региона назвал группу компаний РУСКОМ и холдинг "Абсолют-Агро", которые при поддержке областного правительства успешно реализовали проект по строительству птицефабрики по выращиванию индейки "Инди" в Юргинском районе. Упомянул Владимир Якушев и о инвестпроекте по строительству тепличного комплекса "ТюменьАгро" в деревне Нариманово Тюменского района.

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И в этих, и еще во многих других случаях инвестор и областные власти четко выполнили взаимные обязательства. "Всех инвесторов, вкладывающих средства в развитие региональной экономики, мы любим, ценим и уважаем", - подчеркнул Владимир Якушев.

Еще одно предприятие, которое можно считать примером эффективного инвестирования, глава региона посетил в ходе состоявшейся на этой неделе рабочей поездки в Ялуторовск. У кондитерской фабрики "Кураж" есть одна очень важная особенность - ялуторовские кондитеры не считают себя провинциалами, они активно осваивают общероссийский и международный рынки сбыта.

Продукция фабрики поставляется в 38 регионов России, а доля экспорта в общем объеме продаж составляет 17 процентов, рассказал губернатору генеральный директор предприятия Сергей Стариков. Ялуторовские кондитерские изделия можно встретить в Казахстане, Киргизии, Беларуси, Германии, США и Монголии. На этой неделе фабрика получила коммерческие предложения из Израиля и Канады.

"Фабрика "Кураж" - хороший пример эффективной реализации экспортного потенциала. Любое предприятие, которое развивает собственное производство, должно стремиться выйти на экспорт, однако многие инвесторы, не веря в свои силы, сразу начинают искать факторы, мешающие этому. Но планку обязательно нужно ставить высоко, и искать потребителей за пределами не только Тюменской области, но и России. У ялуторовской кондитерской фабрики это хорошо получается", - подчеркнул Владимир Якушев.

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Трудолюбие, интеллект, предприимчивость и вера в свои силы помогают успешно реализовывать не только крупные и дорогостоящие инвестпроекты. Малый бизнес тоже способен на многое. Кинотеатр "Юбилейный" на 350 мест, который открыли в Ялуторовске молодые ребята-предприниматели - пример для других муниципалитетов региона, отметил Владимир Якушев.

"Жители Ялуторовска с удовольствием смотрят новые фильмы, в том числе, в формате 3D. Наш кинотеатр лидирует по посещаемости среди малых городов России. Больше всего зрителей собрал российский фильм "Викинг". Инвестиции в ремонт построенного 50 лет назад здания и приобретение оборудования составили 12,5 миллиона рублей. В результате создано 17 новых рабочих мест", - рассказал губернатору генеральный директор предприятия Егор Ефимов. Билет в кино в Ялуторовске стоит от 100 до 300 рублей.

"Потребность в таких услугах сегодня есть. Чтобы посмотреть новый фильм, не обязательно ехать в областную столицу", - отметил Владимир Якушев.

В Ялуторовске насчитывается около 400 предпринимателей и предприятий малого бизнеса, сообщил глава городской администрации Вячеслав Смелик. В 2017 году в городе реализовано 8 инвестиционных проектов и создано 54 новых рабочих места. В 2018 году планируется создать около ста рабочих мест.

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Конечно же, примеры эффективной работы бизнеса на общее благо есть не только в Ялуторовске. На уходящей неделе важной новостью поделился генеральный директор Тюменского завода полимерных изделий Владимир Кайда. В 2018 году его предприятие начнет переработку использованных ПЭТ-бутылок.

"На днях Инвестиционное агентство Тюменской области выделило нам займ. Думаю, запустим производство в мае 2018 года. Мощность - от 3 до 5 тысяч тонн в год. Я благодарю вас за поддержку", - обратился Владимир Кайда к губернатору во время встречи с полуфиналистами конкурса "Лидеры России". В 2016 году завод переработал около 3 тыс. тонн промышленных и бытовых пластиковых отходов.

Фото ИА "Тюменская линия"

Полуфиналисты конкурса "Лидеры России" обсудили с губернатором модернизацию системы образования, патриотическое воспитание детей и подростков в семье, поддержку малого и среднего бизнеса, сбыт сельхозпродукции, произведенной в личных подсобных хозяйствах, и многие другие актуальные темы. Встреча состоялась 20 декабря, а на следующий день мы узнали, что в финал конкурса, который проводится по инициативе президента России Владимира Путина, вышли шесть тюменских молодых управленцев - Надежда Драган, Никита Куликов, Алексей Лисовиченко, Сергей Мандзюк, Максим Скворцов.

В полуфинале конкурса "Лидеры России" участвовали 44 представителя Тюменской области. Тем, кто не попал в финал, печалиться не стоит - Владимир Якушев поддержал идею об организации региональной команды наставников для молодых руководителей.

Фото www.sport-express.ru

Выдающаяся тюменская дзюдоистка, призер Олимпиады-2016, призер чемпионатов мира по дзюдо Наталья Кузютина вошла в состав инициативной группы по выдвижению Владимира Путина на пост президента Российской Федерации.

"Выборы президента - важный шаг для каждого из нас. От нашего выбора зависит дальнейшее развитие страны. Я доверяю Владимиру Путину, поэтому хотела бы его поддержать на предстоящих выборах", - сказала Наталья Кузютина.

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Очень важную, на мой взгляд, мысль высказал Владимир Якушев после знакомства с музейным проектом, который реализован на базе историко-культурного памятника "Торговые ряды" в Ялуторовске. Новые выставочные площади позволили извлечь из запасников и показать жителям и гостям города множество интереснейших экспонатов.

По мнению губернатора, современные площадки для сменных экспозиций, подобные ялуторовским "Торговым рядам", необходимо создавать и в других муниципалитетах региона.

"Появится возможность наладить обмен экспонатами между музеями нашей области, а в дальнейшем - для развития сотрудничества с другими регионами. К сожалению, в среде музейных работников не только в Тюменской области, но и во всей России, существует мнение, что их главная задача - сохранить экспонаты. Это не так. Главное - показать их людям", - подчеркнул Владимир Якушев.

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Новый спортивный комплекс, открывшийся на этой неделе в пос. Боровский Тюменского района, по праву может считаться одним из лучших в регионе, отметил Владимир Якушев.

"При строительстве спорткомплекса использованы самые современные технологии. Это наша традиция - когда мы возводим новый объект, то стараемся учитывать все инновации. Поэтому каждый вновь введенный объект, будь то спортивный комплекс, школа или детский сад, лучше предыдущего с точки зрения технологий", - подчеркнул губернатор.

Владимир Якушев добавил, что такие спортивные комплексы должны быть ориентированы не только на спортсменов разного уровня, но и на население. Одновременно заниматься в новом спорткомплексе смогут 130 человек.

Фото пресс-службы ТюмГУ

Тюменский государственный университет оказался в числе 51 вуза России, признанного университетским центром инновационного, технологического и социального развития региона, сообщил ректор вуза Валерий Фальков.

"В рамках программы 5-100 Тюменский госуниверситет реализует шаги в области сотрудничества с предприятиями индустриального сектора, трансфера технологий, управления интеллектуальной собственностью, отвечающие двум основным стратегиям: реализации разработанных технологий по лицензиям и развитию стартапов с участием университета и его работников", - отметил ректор.

В конкурсе участвовал 121 вуза из 63 регионов России.

Фото ИА "Тюменская линия"

Тридцать шесть продуктов и услуг, представленные 24 предприятиями и индивидуальными предпринимателями Тюменской области, вошли в список "100 лучших товаров России" в 2017 году.

"Мир стремительно меняется, расширяются территории, стираются границы, поэтому товары и услуги становятся востребованными не только в регионе, где они произведены, но и по всей стране. Мы встречаем в наших магазинах товары из соседних регионов, и наши товары и услуги преодолевают территориальные границы и попадают в руки своих потребителей по всей России", - отметил директор областного департамента потребительского рынка и туризма Андрей Пантелеев.

Фото ИА "Тюменская линия"

До Нового Года осталось всего-навсего восемь дней. Для приобретения подарков и продуктов к праздничному столу времени все меньше. Поэтому в Ишиме 23 декабря состоялась большая новогодняя Никольская ярмарка. Ишимцы и гости города попробовали горячую уху, увидели выставку-продажу певчих птиц, кроликов и даже щенков-хаски. На торговых площадях можно было приобрести говядину, баранину, конину, гусей и уток, мед, ягоды, рыбу, а также валенки, унты и многие другие нужные товары. Участие в ярмарке приняли более 80 предприятий и предпринимателей из Ишима, Ишимского района, Сладково, Голышманово, Заводоуковска, Омска, Тюмени и Казахстана.

Фото пресс-службы администрации Тюмени

А жители Тюмени и гости областной столицы в эту субботу получили замечательные новогодние подарки - в Комсомольском сквере открылся самый большой в городе муниципальный каток, а на Цветном бульваре - главная елка.

Фото ИА "Тюменская линия"

Евгений Бабенко