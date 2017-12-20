Названы адреса тюменских елочных базаров

Фото: ИА "Тюменская линия"

Логотипом фестиваля "Мастерская настроения" и яркими гирляндами привлекают внимание покупателей елочные базары в Тюмени. Они будут работать до 31 декабря.

Как сообщает администрация города, распродажи елок организованы у торговых центров "Кристалл", "Метро", "Магеллан", "Па-На-Ма", "Колумб", "Тюменский", "Континент", "Гудвин", "Галерея Вояж", "Заречный двор", "П.О.Р.Т.", "Привоз", "Рентал", у рынков "Михайловский" и "Маяк", а также у центра "Тюмень-дзюдо".

Фестиваль "Мастерская настроения" продлится до 7 января. Организованы выставки-продажи изделий местных мастеров народного творчества.