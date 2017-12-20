up

20.12.2017 среда

USD 58,6117

EUR 69,1735

В Тюмени -10..-12 С 3 м/с
ветер юго-западный

﻿
Главная / Новости / Экономика

Названы адреса тюменских елочных базаров

08:34 20 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото: ИА "Тюменская линия"

Логотипом фестиваля "Мастерская настроения" и яркими гирляндами привлекают внимание покупателей елочные базары в Тюмени. Они будут работать до 31 декабря.

Как сообщает администрация города, распродажи елок организованы у торговых центров "Кристалл", "Метро", "Магеллан", "Па-На-Ма",  "Колумб", "Тюменский", "Континент",  "Гудвин", "Галерея Вояж", "Заречный двор", "П.О.Р.Т.", "Привоз", "Рентал", у рынков "Михайловский" и "Маяк", а также у центра "Тюмень-дзюдо".  

Фестиваль "Мастерская настроения" продлится до 7 января. Организованы выставки-продажи изделий местных мастеров народного творчества. 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: Новый Год , ярмарка

Последние новости

09:54 "Квадрат Декарта" ТюмГУ принимает учеников из разных регионов страны
09:43 Владимир Якушев назвал главные вызовы, стоящие перед Тюменской областью
09:32 В госархиве Тюменской области можно найти артефакты XVII века Фото
09:21 В Тюмень съедутся сотни бойцов тхэквондо
09:10 Пожарные инспекторы призывают безопасно встретить Новый год
08:59 Золотые значки ГТО вручат десяти тюменцам
08:34 Названы адреса тюменских елочных базаров
08:21 Самый большой городской каток откроют в Комсомольском сквере
08:03 Метод струйной цементации использован при сооружении котельной на "ЗапСибНефтехиме"
21:17 Владимир Якушев назвал 2017 год успешным по основным показателям
Все новости

Архив новостей

Декабрь, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев назвал главные вызовы, стоящие перед Тюменской областью

Владимир Якушев назвал 2017 год успешным по основным показателям

Владимир Якушев: создание новых рабочих мест - наша главная забота

Политика

Андрей Артюхов провел в Тобольске выездной прием

Дополнительные избирательные участки откроются на месторождениях Ямала

Тюменские власти жестко контролируют вопросы теплоснабжения города

Экономика

Названы адреса тюменских елочных базаров

Метод струйной цементации использован при сооружении котельной на "ЗапСибНефтехиме"

Банк "Открытие" запускает новый сервис по созданию шаблонов платежей

Общество

"Квадрат Декарта" ТюмГУ принимает учеников из разных регионов страны

В госархиве Тюменской области можно найти артефакты XVII века

Пожарные инспекторы призывают безопасно встретить Новый год

Спорт

В Тюмень съедутся сотни бойцов тхэквондо

Золотые значки ГТО вручат десяти тюменцам

Тюменцы проведут новогодние каникулы спортивно

Происшествия

Тюменского предпринимателя подозревают в крупной неуплате налогов

В Нарьян-Маре рухнул самолет, погибли три человека

Жителя Армизонского района отправили в колонию за пьяную езду
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+