Тюменские активисты ОНФ поделились опытом реализации приоритетных проектов на "Форуме действий"

Благоустройство. Фото tyumen-city.ru

Активисты Общероссийского народного фронта в Тюменской области принимают участие в "Форуме действий" Общероссийского народного фронта "Россия, устремленная в будущее", который проходит в Москве.

Тюменскую область представляют 11 человек. Это три сопредседателя регионального штаба ОНФ, координаторы приоритетных проектов Народного фронта и "Молодежки ОНФ" в регионе и руководитель регионального исполкома ОНФ.

"Итоговые форумы Народного фронта – это всегда широкая дискуссионная площадка. Со всей страны приезжают общественники обменяться опытом, сверить планы", - отметила сопредседатель регионального штаба ОНФ в Тюменской области Ольга Ройтблат.

Уходящий год для регионального отделения ОНФ был продуктивным. Удалось достичь серьезных результатов в реализации приоритетных проектов. Так, ликвидировано 33 свалки в рамках проекта "Генеральная уборка". На dorogi-onf.ru поступило 102 сигнала. В рамках проекта "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог" капитально отремонтировано четыре дороги, ямочный ремонт проведен на 26 участках.

"В течение года активисты ОНФ приняли участие в приемке более 10 дворов Тюмени. Активисты посещали их как на стадии обсуждения проектов, так и в процессе благоустройства. Также провели несколько встреч с жителями домов, чьи дворовые территории пока не вошли в программу. Мы также внимательно следили за реализацией проектов благоустройства общественных пространств. Проведена серьезная работа по формированию реестра опасных недостроев, и определение дальнейшей судьбы данных объектов находится на контроле общественности", - отметил член регионального штаба Народного фронта, координатор Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды в Тюменской области Сергей Соловьев.

Он добавил, что опыт региона по реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" высоко оценили эксперты Народного фронта. Также по инициативе регионального отделения ОНФ в процесс включились строительные студенческие отряды.

Еще одним важным достижением регионального отделения ОНФ стало решение о создании зеленого щита вокруг Тюмени. После ряда отказов и пересмотра границ областная дума приняла итоговое постановление 14 декабря.

В форуме ОНФ принимает участие руководитель региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, куратор проекта биометрического метода подтверждения законности рубки и причастности пней к стволам Татьяна Соснина. В течение года она неоднократно поднимала вопросы применения на тюменских предприятиях проектов молодых ученых по бережливому производству.

В рамках форума тюменские активисты ОНФ планируют обменяться опытом с коллегами, а также зафиксировать для себя новые форматы по реализации приоритетных проектов ОНФ.